HDFC बैंक के शेयरों में गुरुवार को 1% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। बैंक के शेयरों में यह उछाल एक बड़े फैसले के बाद आया। दरअसल, RBI ने LIC को HDFC बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 9.99% तक करने की मंजूरी दे दी है। इसी खबर के बाद निवेशकों ने शेयरों में खरीदारी बढ़ाई।

बैंक के शेयर बीएसई पर आज 725 रुपये पर खुले और 728.10 रुपये का हाई लगा दिया। 19 अगस्त को यह बैंक स्टॉक 720.15 रुपये पर क्लोज हुआ था।

बैंक ने क्या कहा?

देश के बड़े प्राइवेट बैंक ने बुधवार को बाजार बंद होने के बाद बताया कि RBI ने LIC के उस प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है, जिसके तहत वह बैंक की पेड-अप शेयर कैपिटल या वोटिंग राइट्स में 9.99 प्रतिशत तक की हिस्सेदारी खरीद सकती है।

यह मंजूरी LIC की अर्जी के बाद 19 अगस्त को RBI के एक पत्र के जरिए दी गई थी। बैंक के अनुसार, 14 अगस्त तक LIC के पास HDFC बैंक की कुल शेयर कैपिटल का 4.11 प्रतिशत हिस्सा था।

इसलिए, रेगुलेटरी मंजूरी मिलने से बीमा कंपनी को अपनी हिस्सेदारी को मौजूदा होल्डिंग से लगभग 5.9 प्रतिशत अंक तक बढ़ाने का मौका मिल गया है।

इस शर्त पर मिली मंजूरी

RBI की मंजूरी विदेशी मुद्रा और सिक्योरिटीज – मार्केट से जुड़े नियमों और दूसरे कानूनों व गाइडलाइंस का पालन करने की शर्त पर है।

बैंक के शेयरों में लंबे समय से गिरावट देखने को मिल रही

इस बैंक के शेयरों में लंबे समय से गिरावट देखने को मिल रही है। इस साल जनवरी से शेयरों में गिरावट हावी हुई है और यह 1017 रुपये के स्तर से टूटकर 715 रुपये तक जा चुके हैं। YTD के आधार पर बैंक के शेयर 26 फीसदी तक गिर चुके हैं। बैंक का मार्केट कैप 11,20,850.82 करोड़ रुपये है।

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रेल मंत्रालय जल्द ही गोरखपुर और दिल्ली के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू करने की तैयारी में है। यह ट्रेन खासतौर पर कम और कम-मध्यम आय वर्ग के यात्रियों को ध्यान में रखकर लाई जा रही है, ताकि उन्हें लंबी दूरी की यात्रा के लिए सस्ती और बेहतर रेल सेवा मिल सके। यहां पढ़ें पूरी खबर…

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