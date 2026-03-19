भारत के सबसे बड़े निजी बैंक एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) के शेयर की कीमत गुरुवार, 19 मार्च 2026 को करीब 9% की गिरावट आई, जिससे मार्केट खुलने के कुछ ही मिनटों में इसके टोटल मार्केट कैप से 1 लाख करोड़ रुपये कम हो गए।
सुबह 12:26 बजे स्टॉक NSE पर 813.60 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, जबकि खुलने पर यह इंट्राडे में 770 रुपये के सबसे निचले स्तर पर था।
एचडीएफसी के कार्यकारी चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने दिया इस्तीफा
शेयर की कीमत में यह तेज गिरावट पार्ट-टाइम चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अतनु चक्रवर्ती के पद छोड़ने के बाद लीडरशिप की चिंताओं के बीच आई है, उन्होंने कहा कि उन्होंने पिछले दो वर्ष में कंपनी में कुछ ऐसे तरीके देखे जो उनके पर्सनल वैल्यू और एथिक्स से मेल नहीं खाते थे।
लेंडर ने साफ किया, “हम कन्फर्म करते हैं कि चक्रवर्ती के इस्तीफे के लिए उस लेटर में बताए गए कारणों के अलावा कोई और कारण नहीं है।”
इस बीच, केकी मिस्त्री को RBI की मंजूरी के मुताबिक तीन महीने के लिए अंतरिम पार्ट-टाइम चेयरमैन बनाया गया है।
एचडीएफसी बैंक के शेयर खुलते ही 9% गिरे
HDFC बैंक के शेयर खुलते ही 9% गिर गए, जिससे इसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन 11.85 लाख करोड़ रुपये से थोड़ा ज्यादा हो गया। बाद में स्टॉक में कुछ रिकवरी हुई और सुबह 10.20 बजे यह लगभग 5% नीचे ट्रेड कर रहा था। स्टॉक में पिछली सबसे बड़ी गिरावट 23 मार्च, 2020 को दर्ज की गई थी, जब इस हेवीवेट स्टॉक में 12.7% की गिरावट आई थी।
रिजर्व बैंक ने क्या कहा?
रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक में हाल के घटनाक्रमों का संज्ञान लिया है। बैंक के अनुरोध पर, रिज़र्व बैंक ने बैंक के पार्ट-टाइम चेयरमैन के पद के संबंध में एक ट्रांज़िशन व्यवस्था को मंज़ूरी दे दी है।
HDFC बैंक एक डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक (D-SIB) है, जिसकी वित्तीय स्थिति मज़बूत है, बोर्ड पेशेवर तरीके से संचालित होता है और मैनेजमेंट टीम सक्षम है।
हमारे समय-समय पर किए जाने वाले आकलन के आधार पर, बैंक के कामकाज या गवर्नेंस के संबंध में रिकॉर्ड पर कोई बड़ी चिंता नहीं है। बैंक के पास पर्याप्त पूंजी है और बैंक की वित्तीय स्थिति संतोषजनक बनी हुई है, साथ ही उसके पास पर्याप्त लिक्विडिटी भी है। रिज़र्व बैंक आगे की राह के संबंध में बैंक के बोर्ड और मैनेजमेंट के साथ लगातार संपर्क में रहेगा।
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