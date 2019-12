HDFC Bank NetBanking Login: जाने माने निजी बैंकों में शुमार HDFC बैंक की Net Banking और Mobile Banking App के ठप्प पड़ने के चलते ग्राहक परेशान हो गए। ग्राहक इसके चलते लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं। एचडीएफसी बैंक के प्रवक्ता ने माना कि कुछ तकनीकी वजहों से नेट बैंकिंग (net banking) और मोबाइल बैंकिंग ऐप (MobileBanking App) पर लॉग इन नहीं हो पा रहा है।

एचडीएफसी बैंक ने ट्वीट करते हुए लिखा कि तकनीकी खराबी के चलते हमारे कुछ ग्राहकों को हमारे नेटबैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉग इन करने में परेशानी हो रही है। हमारे विशेषज्ञ इस पर शीर्ष प्राथमिकता पर काम कर रहे हैं, और हमें विश्वास है कि हम सेवाओं को बहाल करने में सक्षम होंगे।” शीघ्र ही। हमें हुई असुविधा पर गहरा खेद है, अनुचित चिंता का कोई कारण नहीं है। ”

Not only a few people, no one is able to access Netbanking. It is down since morning.

— Keyur (@Keyur1b) December 2, 2019