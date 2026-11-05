एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों के लिए गुड न्यूज है। बैंक ने अपने कुछ खास अवधियों के लिए अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। इन अवधियों के लिए ब्याज 50 बेसिस पॉइंट्स तक बढ़ाई गई है। बैंक की वेबसाइट के अनुसार, FD की ये नई दरें 4 नवंबर 2026 से लागू हो गई हैं।

बैंक की इस ब्याज दर में बदलाव के बाद सीनियर सिटीजन को 3 साल 1 दिन से लेकर 5 साल तक की अवधि वाली एफडी पर अधिकतम 7.20% ब्याज मिल रहा हैं। वहीं, आम ग्राहकों को 3 साल 1 दिन से लेकर 10 साल तक की अवधि वाली एफडी पर अधिकतम 6.60% ब्याज मिल रहा है।

आम ग्राहकों के लिए एचडीएफसी बैंक की एफडी ब्याज दरें (पुरानी बनाम नई दरें)

अवधि पुरानी ब्याज दर नई ब्याज दर कितना बदलाव 7 से 14 दिन 2.75% 2.75% कोई बदलाव नहीं 15 से 29 दिन 2.75% 2.75% कोई बदलाव नहीं 30 से 45 दिन 3.25% 3.25% कोई बदलाव नहीं 46 से 60 दिन 4.25% 4.25% कोई बदलाव नहीं 61 से 89 दिन 4.25% 4.75% 0.50% की बढ़ोतरी 90 दिन से 6 महीने 4.25% 4.75% 0.50% की बढ़ोतरी 6 महीने 1 दिन से 9 महीने 5.50% 5.65% 0.15% की बढ़ोतरी 9 महीने 1 दिन से 1 साल से कम 5.75% 5.90% 0.15% की बढ़ोतरी 1 साल से 15 महीने से कम 6.25% 6.25% कोई बदलाव नहीं 15 महीने से 18 महीने से कम 6.35% 6.35% कोई बदलाव नहीं 18 महीने से 21 महीने से कम 6.45% 6.50% 0.05% की बढ़ोतरी 21 महीने से 2 साल 6.45% 6.50% 0.05% की बढ़ोतरी 2 साल 1 दिन से 2 साल 11 महीने से कम 6.45% 6.55% 0.10% की बढ़ोतरी 2 साल 11 महीने (35 महीने) 6.45% 6.55% 0.10% की बढ़ोतरी 2 साल 11 महीने 1 दिन से 3 साल 6.45% 6.55% 0.10% की बढ़ोतरी 3 साल 1 दिन से 4 साल 7 महीने से कम 6.50% 6.60% 0.10% की बढ़ोतरी 4 साल 7 महीने (55 महीने) 6.40% 6.60% 0.20% की बढ़ोतरी 4 साल 7 महीने 1 दिन से 5 साल 6.40% 6.60% 0.20% की बढ़ोतरी 5 साल 1 दिन से 10 साल 6.15% 6.60% 0.45% की बढ़ोतरी

नोट: ऊपर दी गई ब्याज दरें 3 करोड़ रुपये से कम की FD पर लागू हैं। मिलने वाला ब्याज डिपॉजिट की रकम, अवधि और बैंक के लागू नियमों व शर्तों पर निर्भर करेगा।

एचडीएफसी बैंक वरिष्ठ नागरिक एफडी ब्याज दरें (पुरानी बनाम संशोधित दरें)

FD की अवधि पुरानी ब्याज दर नई ब्याज दर कितना बदलाव 7 से 14 दिन 3.25% 3.25% कोई बदलाव नहीं 15 से 29 दिन 3.25% 3.25% कोई बदलाव नहीं 30 से 45 दिन 3.75% 3.75% कोई बदलाव नहीं 46 से 60 दिन 4.75% 4.75% कोई बदलाव नहीं 61 से 89 दिन 4.75% 5.25% 0.50% की बढ़ोतरी 90 दिन से 6 महीने 4.75% 5.25% 0.50% की बढ़ोतरी 6 महीने 1 दिन से 9 महीने 6.00% 6.15% 0.15% की बढ़ोतरी 9 महीने 1 दिन से 1 साल से कम 6.25% 6.40% 0.15% की बढ़ोतरी 1 साल से 15 महीने से कम 6.75% 6.75% कोई बदलाव नहीं 15 महीने से 18 महीने से कम 6.85% 6.85% कोई बदलाव नहीं 18 महीने से 21 महीने से कम 6.95% 7.00% 0.05% की बढ़ोतरी 21 महीने से 2 साल 6.95% 7.00% 0.05% की बढ़ोतरी 2 साल 1 दिन से 2 साल 11 महीने से कम 6.95% 7.05% 0.10% की बढ़ोतरी 2 साल 11 महीने (35 महीने) 6.95% 7.05% 0.10% की बढ़ोतरी 2 साल 11 महीने 1 दिन से 3 साल 6.95% 7.05% 0.10% की बढ़ोतरी 3 साल 1 दिन से 4 साल 7 महीने से कम 7.00% 7.20% 0.20% की बढ़ोतरी 4 साल 7 महीने (55 महीने) 6.90% 7.20% 0.30% की बढ़ोतरी 4 साल 7 महीने 1 दिन से 5 साल 6.90% 7.20% 0.30% की बढ़ोतरी 5 साल 1 दिन से 10 साल 6.65% 7.10% 0.45% की बढ़ोतरी

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आज भी देश में कई लोग अपनी बचत सुरक्षित रखते हुए बेहतर ब्याज चाहते हैं। जिसके लिए वे एफडी में निवेश करते हैं। एफडी में एक तय अवधि के लिए पैसा जमा किया जाता है और बैंक उस पर पहले से तय ब्याज देता है।

हालांकि, सभी बैंकों की FD पर ब्याज दरें एक जैसी नहीं होती हैं। अगर आप भी एफडी में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि कौन से बैंक 1,3 और 5 साल की अवधि पर कितना ब्याज दे रहे हैं तो यहां खबर आपके काम की है। यहां हम आपको इसी की जानकारी दे रहे हैं…