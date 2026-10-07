HDFC Bank Loan Rate: एचडीएफसी बैंक से होम लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए राहत की खबर है। बैंक ने अपनी लोन की ब्याज दरों में कटौती की है। इसका सीधा असर उन ग्राहकों पर पड़ सकता है, जिनका होम लोन MCLR से जुड़ा हुआ है।

बैंक की नई दरें 7 अक्टूबर 2026 से लागू हो गई हैं। आखिर अलग-अलग अवधि के लोन पर अब कितनी ब्याज दर लगेगी और EMI पर इसका कितना असर पड़ेगा, आइए जानते हैं…

एचडीएफसी बैंक की लेंडिंग दरें

नई कटौती के बाद लोन की अवधि के हिसाब से एचडीएफसी बैंक की एमसीएलआर दरें अब 7.80% से 8.55% के बीच हैं। इससे पहले ये दरें 7.90% से 8.60% के बीच थीं।

एचडीएफसी बैंक ने एक दिन की अवधि वाली एमसीएलआर को 7.90 प्रतिशत से घटाकर 7.80 प्रतिशत कर दिया है। वहीं, एक महीने की एमसीएलआर में सबसे ज्यादा 15 आधार अंकों की कटौती हुई है। यह दर अब 7.90 प्रतिशत से घटकर 7.75 प्रतिशत हो गई है। तीन महीने की एमसीएलआर भी 8.05 प्रतिशत से घटकर 7.95 प्रतिशत हो गई है।

छह महीने की एमसीएलआर अब 8.15 प्रतिशत और एक साल की एमसीएलआर 8.30 प्रतिशत है। दो साल की दर 8.45 प्रतिशत से घटकर 8.40 प्रतिशत और तीन साल की दर 8.60 प्रतिशत से घटकर 8.55 प्रतिशत हो गई है। यानी बैंक ने सभी अवधि की एमसीएलआर दरों में कटौती की है।

एचडीएफसी बैंक की एमसीएलआर दरें

लोन की अवधि सितंबर 2026 अक्टूबर 2026 कितनी कमी एक दिन 7.90% 7.80% 0.10% एक महीना 7.90% 7.75% 0.15% तीन महीने 8.05% 7.95% 0.10% छह महीने 8.25% 8.15% 0.10% एक साल 8.35% 8.30% 0.05% दो साल 8.45% 8.40% 0.05% तीन साल 8.60% 8.55% 0.05%

क्या है एमसीएलआर?

मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट (एमसीएलआर) वह मिनिमम ब्याज दर है जो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी खास लोन के लिए वसूलता है। यह लोन की ब्याज दर की निचली सीमा तय करता है। जब तक आरबीआई कोई और निर्देश न दे, तब तक उधार लेने वालों के लिए यह दर सीमा तय रहती है। आरबीआई ने 2016 में एमसीएलआर शुरू किया था।

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