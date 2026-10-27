पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में निवेश करने वालों के लिए हर साल कम से कम 500 रुपये जमा करना जरूरी है। अगर आप किसी साल यह राशि जमा करना भूल जाते हैं, तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो सकता है। हालांकि, इससे आपका जमा पैसा सुरक्षित रहता है और ब्याज मिलना भी बंद नहीं होता।

लेकिन अकाउंट इनएक्टिव होने पर लोन और आंशिक निकासी जैसी सुविधाएं प्रभावित हो सकती हैं। ऐसे में अकाउंट को दोबारा चालू कराने के लिए क्या करना होगा और इसके लिए कितनी रकम जमा करनी पड़ेगी, आइए आसान भाषा में समझते हैं…

पीपीएफ खाता कब इनएक्टिव हो जाता है?

पीपीएफ नियमों के मुताबिक, पीपीएफ खाते में हर फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 500 रुपये जमा करना जरूरी है। इसमें एक साथ में अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक निवेश किया जा सकता है।

अगर पीपीएफ खाते में किसी वित्त वर्ष में 500 रुपये भी जमा नहीं किया जाता, तो अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है। ऐसा होने पर अकाउंट बंद नहीं होता, लेकिन उसमें नई रकम जमा करने और कुछ अन्य सुविधाओं पर रोक लग जाती है।

पीपीएफ खाता इनएक्टिव होने से क्या नुकसान होता है?

नई रकम जमा नहीं कर सकते: अकाउंट दोबारा एक्टिव होने तक नई रकम जमा करने की सुविधा नहीं मिलती। लोन की सुविधा नहीं: PPF बैलेंस पर लोन नहीं ले सकते। आंशिक निकासी पर रोक: नियमों के तहत मिलने वाली आंशिक निकासी की सुविधा भी अकाउंट दोबारा एक्टिव होने तक नहीं मिलती।

इनएक्टिव पीपीएफ खाते को दोबारा चालू कैसे करें?

बैंक या पोस्ट ऑफिस में आवेदन दें: जहां आपका PPF अकाउंट है, उसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट दोबारा चालू कराने के लिए आवेदन करें। 50 रुपये जुर्माना भरें: हर डिफॉल्ट वाले वित्त वर्ष के लिए 50 रुपये का जुर्माना देना होगा। 500 रुपये जमा करें: हर छूटे हुए वित्त वर्ष के लिए कम से कम 500 रुपये जमा करना होगा।

PPF से जुड़ी अहम जानकारी

फीचर जानकारी न्यूनतम सालाना निवेश 500 रुपये अधिकतम सालाना निवेश 1.5 लाख रुपये सालाना ब्याज दर 7.10% मैच्योरिटी अवधि 15 साल मैच्योरिटी के बाद विस्तार 5-5 साल के ब्लॉक में आंशिक निकासी सातवें वित्त वर्ष से, नियमों के अनुसार समय से पहले खाता बंद करना 5 साल बाद, कुछ विशेष परिस्थितियों में

यह भी पढ़ें: दिल्ली में बुजुर्गों के लिए खास योजना

दिल्ली सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्गों को आर्थिक मदद देने के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना के जरिए पात्र बुजुर्गों को हर महीने पेंशन दी जाती है, जिससे वे अपनी जरूरतें पूरी कर सकें।

अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं और जानना चाहते हैं कि इस योजना का लाभ किसे मिलेगा, कितनी पेंशन मिलेगी और आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी, तो आइए जानते हैं…