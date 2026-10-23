GST Return Form: भारत सरकार देश की अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) प्रणाली को अधिक सरल, सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसके तहत गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल द्वारा इस महीने की शुरुआत में घोषित प्रक्रियागत सुधारों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

पहले चरण में अधिकारियों का मुख्य फोकस ई-कॉमर्स विक्रेताओं के लिए रजिस्ट्रेशन को सरल बनाने, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और रिफंड की प्रक्रिया को तेज करने पर होगा। वित्त मंत्रालय 1 नवंबर को ‘myGov.in’ पोर्टल पर जीएसटी रिटर्न के ड्राफ्ट जारी करेगा। इन ड्राफ्ट पर 30 नवंबर तक आम जनता से सुझाव मांगे जाएंगे।

गुरुवार को अधिकारियों ने बताया कि इसका उद्देश्य इंडस्ट्री से फीडबैक लेना और डेटा में होने वाले उन अंतरों को कम करना है, जिनकी वजह से मौजूदा समय में लगभग 80% नोटिस जारी किए जाते हैं। सरकार इंडस्ट्री के सुझावों और बातचीत के आधार पर जीएसटीआर-1 रिटर्न में बदलाव करने की कोशिश कर रही है।

जनसत्ता की सहयोगी द इडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (सीबीआईसी) के जीएसटी पॉलिसी विंग के कमिश्नर गौरव सिंह ने एसोचैम के जीएसटी पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा, “इंडस्ट्री की प्रतिक्रियाओं के आधार पर, हम जीएसटीआर-1 फॉर्म में बदलाव कर रहे हैं और इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर बना रहे हैं, ताकि जीएसटीआर-3बी में बदलाव करने की जरूरत ही न पड़े। अगर ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो डेटा में अंतर के कारण नोटिस मिलने का कोई मामला भी नहीं बनेगा। हम 1 नवंबर को ‘myGov’ पोर्टल पर ये फॉर्म डालेंगे, जिन पर 30 दिनों तक सुझाव दिए जा सकेंगे।”

सिंह ने कहा कि अगर जीएसटी रिटर्न सिस्टम में सुधारों को सफलतापूर्वक लागू किया जाता है, तो सप्लाई चेन में डेटा की सटीकता से जुड़ी समस्याएं हल हो जाएंगी। उन्होंने आगे कहा, “यह भविष्य के अन्य सुधारों के लिए एक आधार बनेगा।”

57वीं बैठक में मिली थी इस ड्राफ्ट जीएसटी फॉर्म को मंजूरी

जीएसटी काउंसिल ने 8 अक्टूबर को हुई अपनी 57वीं बैठक में ड्राफ्ट जीएसटी फॉर्म – GSTR-1/1A/IFF को मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य इन फॉर्मों में दी गई जानकारी और GSTR-3B में दी गई जानकारी के बीच बेहतर मिलान सुनिश्चित करना है। ये संशोधित फॉर्म अगले साल 1 अप्रैल से लागू किए जाएंगे।

मौजूदा समय में कारोबारी जीएसटीआर-3बी में बदलाव या संपादन कर सकते हैं, जिसकी वजह से अक्सर जीएसटीआर-1 के साथ डेटा में अंतर आ जाता है। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी (IFF) एक वैकल्पिक मासिक स्टेटमेंट है, जिसे जीएसटी की ‘क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट’ स्कीम के तहत करदाताओं द्वारा फाइल किया जाता है।

जीएसटीआर-1 एक मासिक ‘इनवॉइस-वाइज’ सेल्स रिटर्न है, जबकि जीएसटीआर-1ए एक संशोधन स्टेटमेंट है। यह करदाताओं को अपना मासिक जीएसटीआर-3बी रिटर्न फाइल करने से पहले, गलतियों को सुधारने या छूट गए इनवॉइस का विवरण जोड़ने की सुविधा देता है।

लायबिलिटी और आईटीसी रिटर्न में मिसमैच को कम करने के उपाय

काउंसिल ने जीएसटी नियमों में संशोधन की सिफारिश की है, ताकि रिटर्न में इनपुट टैक्स क्रेडिट की सही रिपोर्टिंग और उसमें सुधार के लिए एक व्यवस्था बनाई जा सके। इससे GSTR-3B में लिया गया आईटीसी, GSTR-2B में उपलब्ध आईटीसी के विवरण से मेल खाएगा।

काउंसिल की बैठक के बाद जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इन उपायों से रिटर्न में लायबिलिटी और आईटीसी के बीच होने वाले मिसमैच काफी कम हो जाएंगे। इससे न केवल ऐसे मिसमैच के कारण आने वाले ‘डिमांड नोटिस’ और सिस्टम द्वारा जनरेट होने वाले नोटिसों में कमी आएगी, बल्कि पूरी सप्लाई चेन में आईटीसी की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी।

सरकार पहले चरण में, 1 नवंबर से ऐसे बदलाव लाने पर ध्यान दे रही है, जिनके लिए केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं में बदलाव की आवश्यकता है। इनमें ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर छोटे विक्रेताओं के लिए सरल जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए एक समान (यूनिफाइड) डॉक्यूमेंटेशन, तेजी से रिफंड मिलना और जीएसटी नोटिस जारी करने के लिए 10,000 रुपये की सीमा तय करना शामिल हो सकता है।

जिन बदलावों के लिए जीएसटी कानून में संशोधन की आवश्यकता है, उन्हें 1 अप्रैल 2027 से लागू किया जाएगा। एक अधिकारी ने बताया कि इन सुधारों से जुड़ी प्रक्रियाओं के लिए नोटिफिकेशन और सर्कुलर को कानूनी विभाग से मंजूरी मिल चुकी है और संभवतः शुक्रवार को इन्हें जारी कर दिया जाएगा।

ई-कॉमर्स बिजनेस मॉडल में टैक्स समानता

एक बार मंजूरी मिल जाने के बाद, जो छोटे सप्लायर कई राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए सामान बेचते हैं (भले ही वहां उनकी कोई भौतिक उपस्थिति न हो) और प्रति माह 2.5 लाख रुपये तक का आईटीसी ट्रांसफर करते हैं, वे उस राज्य/UT में स्थित ECO के वेयरहाउस को अपना ‘मुख्य व्यावसायिक स्थान’ घोषित कर सकेंगे।

विक्रेता को किसी एक राज्य में अपनी वास्तविक मौजूदगी दिखानी होगी, जहां फिजिकल वेरिफिकेशन और आधार ऑथेंटिकेशन पूरा किया जाएगा। वहीं, अन्य राज्यों में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की सहमति से रजिस्ट्रेशन लिया जा सकेगा, जिसके लिए किसी टैक्स अधिकारी की अतिरिक्त भागीदारी की जरूरत नहीं होगी।

इस कदम से छोटे विक्रेताओं को राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचने में मदद मिलेगी। उन्हें हर उस राज्य में फिजिकल ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं होगी जहां उनका सामान रखा जाता है। साथ ही, इससे अलग-अलग ई-कॉमर्स बिजनेस मॉडल के बीच टैक्स के मामले में बेहतर समानता आएगी।

रजिस्ट्रेशन के लिए एक विस्तृत सर्कुलर जारी किया जाएगा, जिसमें उन दस्तावेजों और जानकारियों के बारे में बताया जाएगा जिनकी जरूरत होती है।

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सितंबर में देश का कुल जीएसटी कलेक्शन सालाना आधार पर 14.7 फीसदी बढ़कर 2.04 लाख करोड़ रुपये हो गया। पिछले साल सितंबर में सरकार को जीएसटी से 1.78 लाख करोड़ रुपये मिले थे।

घरेलू कारोबार से मिलने वाला जीएसटी रेवेन्यू भी बढ़ा है। सितंबर में घरेलू जीएसटी कलेक्शन 10.1 फीसदी बढ़कर 1.38 लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि सितंबर 2025 में यह 1.25 लाख करोड़ रुपये था। यहां पढ़ें पूरी खबर…