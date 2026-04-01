GST Collection: वस्तु एवं सेवा कर (GST) कलेक्शन में मार्च 2026 में अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, जीएसटी संग्रह 8.8% बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा पहुंच गया है। इसमें घरेलू बिक्री और इंपोर्ट से मिले टैक्स का योगदान रहा।

मार्च 2025 में कुल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) कलेक्शन 1.83 लाख करोड़ रुपये रहा। कुल घरेलू राजस्व 5.9% बढ़कर 1.46 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया, जबकि इंपोर्ट से मिला राजस्व 17.8% बढ़कर 53,861 करोड़ रुपये हो गया।

मार्च में रिफंड जारी करने की प्रक्रिया में तेजी

ताजा आंकड़ों के मुताबिक, मार्च में रिफंड जारी करने की प्रक्रिया में 13.8% की बढ़ोतरी हुई और यह 22,074 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। रिफंड एडजस्ट करने के बाद, शुद्ध GST राजस्व लगभग 1.78 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की तुलना में 8.2% ज्यादा है।

समाचार एजेंसी PTI के अनुसार, पूरे वित्त वर्ष 2025-26 (अप्रैल-मार्च) के लिए कुल GST राजस्व में 8.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह 22.27 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया। रिफंड एडजस्ट करने के बाद, वित्त वर्ष 26 में शुद्ध राजस्व 7.1% बढ़कर 19.34 लाख करोड़ रुपये हो गया।

मार्च में एसजीएसटी में तेजी

समाचार एजेंसी ANI के अनुसार, महाराष्ट्र (+17%), कर्नाटक (+14%) और तेलंगाना (+19%) जैसे कई बड़े राज्यों में मार्च में एसजीएसटी में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, जबकि तमिलनाडु (-8%) और असम (-15%) जैसे कुछ राज्यों में गिरावट देखी गई।

मार्च के जीएसटी आंकड़ों से आयात और स्थिर घरेलू मांग के चलते वार्षिक आधार पर मजबूत वृद्धि झलकती है और वित्त वर्ष 2026 में संग्रह में लगातार वृद्धि जारी रही।

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