अगस्त 2026 में भारत का सकल वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह सालाना आधार पर 14.8% बढ़कर 1,99,853 करोड़ रुपये हो गया। घरेलू लेनदेन और आयात दोनों से टैक्स कलेक्शन में मजबूत बढ़त दर्ज की गई।

घरेलू लेनदेन से जीएसटी राजस्व 9.3 प्रतिशत बढ़कर 1.37 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा। वहीं आयात से राजस्व 29 प्रतिशत की बढ़त के साथ 62,604 करोड़ रुपये हो गया।

सकल केंद्रीय जीएसटी संग्रह अगस्त में 38,413 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी संग्रह 46,316 करोड़ रुपये और एकीकृत जीएसटी संग्रह 1.15 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा।

अगस्त में ‘रिफंड’ (प्रतिदाय) 68 प्रतिशत बढ़कर 31,795 करोड़ रुपये हो गया। समीक्षाधीन महीने में शुद्ध जीएसटी संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपये रहा जो सालाना आधार पर 8.3 प्रतिशत की वृद्धि है।

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