GST Collection December 2022: दिसंबर 2022 में सरकार की कमाई में इजाफा, GST कलेक्शन 15% बढ़कर 1.49 लाख करोड़ पर पहुंचा

GST Collection December 2022: दिसंबर, 2022 का जीएसटी कलेक्शन 15 प्रतिशत बढ़कर 1.46 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा।

GST Collection December 2022: दिसंबर 2022 में सरकार की कमाई में बढ़ोतरी। (प्रतीकात्मक फोटो)