देश के वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह में मई 2026 के दौरान बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सकल जीएसटी राजस्व सामान और सेवाओं की बेहतर सप्लाई और इंपोर्ट से होने वाले कलेक्शन में लगातार बढ़ोतरी के कारण 3.2 प्रतिशत बढ़कर 1.94 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया। मई, 2025 में कुल जीएसटी कलेक्शन 1.88 लाख करोड़ रुपये रहा था।

समाचार एजेंसी PTI के अनुसार, रिपोर्ट किए गए महीने के दौरान घरेलू लेन-देन से कुल सीजीएसटी कलेक्शन 37,397 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 45,143 करोड़ रुपये और आईजीएसटी 51,990 करोड़ रुपये रहा।

रिपोर्ट किए गए समय के दौरान सामान की टैक्सेबल सप्लाई में 26.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जो घरेलू मांग को दिखाता है, जबकि सेवा क्षेत्र में यह बढ़ोतरी 22.2 प्रतिशत रही, जो घरेलू खपत में संरचनात्मक मजबूती को दर्शाता है।

मई के दौरान इंपोर्ट से IGST कलेक्शन 19.1 प्रतिशत बढ़कर 59,654 करोड़ रुपये हो गया, जो औद्योगिक क्षमता में विस्तार का संकेत है। सामान और सेवा कर (GST) रिफंड 2.6 प्रतिशत बढ़कर 27,281 करोड़ रुपये हो गया।

रिफंड एडजस्ट करने के बाद, मई में शुद्ध GST राजस्व 3.3 प्रतिशत बढ़कर लगभग 1.67 लाख करोड़ रुपये हो गया।

अप्रैल में कैसा रहा जीएसटी कलेक्शन?

अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन 8.7 प्रतिशत बढ़कर करीब 2.43 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। अप्रैल 2025 में सर्वाधिक संग्रह 2.23 लाख करोड़ रुपये से अधिक दर्ज किया गया था। घरेलू बिक्री एवं खरीद से प्राप्त सकल राजस्व 4.3 प्रतिशत बढ़कर 1.85 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा जबकि आयात से जीएसटी संग्रह 25.8 प्रतिशत की तेज वृद्धि के साथ 57,580 करोड़ रुपये पर पहुंच गया था।

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