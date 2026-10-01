सितंबर में देश का कुल जीएसटी कलेक्शन सालाना आधार पर 14.7 फीसदी बढ़कर 2.04 लाख करोड़ रुपये हो गया। पिछले साल सितंबर में सरकार को जीएसटी से 1.78 लाख करोड़ रुपये मिले थे।

घरेलू कारोबार से मिलने वाला जीएसटी रेवेन्यू भी बढ़ा है। सितंबर में घरेलू जीएसटी कलेक्शन 10.1 फीसदी बढ़कर 1.38 लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि सितंबर 2025 में यह 1.25 लाख करोड़ रुपये था।

वहीं, आयात से मिलने वाले रेवेन्यू में ज्यादा तेजी देखने को मिली। इंपोर्ट से जीएसटी रेवेन्यू 25.9 फीसदी बढ़कर 65,525 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल सितंबर में 52,031 करोड़ रुपये था।

सितंबर में आईजीएसटी कलेक्शन भी बढ़ा

घरेलू लेन-देन और इंपोर्ट से होने वाले रेवेन्यू को मिलाकर, कुल इंटीग्रेटेड जीएसटी कलेक्शन सितंबर में बढ़कर 1.20 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले 1.02 लाख करोड़ रुपये था।

इस महीने के दौरान सेंट्रल जीएसटी कलेक्शन 37,762 करोड़ रुपये रहा, जबकि स्टेट जीएसटी कलेक्शन 45,363 करोड़ रुपये रहा।

रिफंड को घटाने के बाद, नेट GST रेवेन्यू सालाना आधार पर 18.1% बढ़कर सितंबर 2026 में 1.77 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि सितंबर 2025 में यह 1.50 लाख करोड़ रुपये था।

इस महीने के दौरान नेट घरेलू GST रेवेन्यू 13.5% बढ़कर 1.24 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि कस्टम्स से जुड़े जीएसटी से नेट रेवेन्यू 30.8% बढ़कर 52,028 करोड़ रुपये हो गया।

सितंबर में कुल जीएसटी रिफंड 27,001 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले के 27,848 करोड़ रुपये से 3% कम है। घरेलू रिफंड 13.5% घटकर 13,504 करोड़ रुपये रह गया, जबकि ICEGATE के ज़रिए एक्सपोर्ट जीएसटी रिफंड 10.2% बढ़कर 13,497 करोड़ रुपये हो गया।

मौजूदा फाइनेंशियल ईयर की अप्रैल-सितंबर अवधि के दौरान, ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 11.6% बढ़कर ₹12.46 लाख करोड़ हो गया, जबकि 2025-26 की इसी अवधि में यह ₹11.17 लाख करोड़ था।

2026-27 के पहले छह महीनों में नेट जीएसटी रेवेन्यू ₹10.66 लाख करोड़ रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि के ₹9.65 लाख करोड़ के मुकाबले 10.4% ज़्यादा है।

GST कलेक्शन में महाराष्ट्र सबसे आगे रहा

महाराष्ट्र ने सितंबर में 29,986 करोड़ रुपये का जीएसटी रेवेन्यू दर्ज किया, जो पिछले साल के मुकाबले 15% ज़्यादा है। इसके बाद कर्नाटक का नंबर रहा, जहां कलेक्शन ₹13,884 करोड़ (16% ज़्यादा) रहा और फिर गुजरात का, जहां कलेक्शन 12,222 करोड़ रुपये (17% ज़्यादा) रहा।

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भारत की टेक इंडस्ट्री ने देश को कई ऐसे अरबपति दिए हैं, जिन्होंने Software Services और Internet बिजनेस के दम पर अरबों डॉलर की संपत्ति बनाई है। Forbes की 23 सितंबर 2026 को अपडेट की गई रियल-टाइम अरबपतियों की लिस्ट में कई भारतीय टेक दिग्गज शामिल हैं। इनमें शिव नादर, अजीम प्रेमजी, नारायण मूर्ति, सेनापति गोपालकृष्णन और संजीव बिखचंदानी के नाम शामिल हैं।

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