पश्चिम एशिया में जारी तनाव और विदेशी निवेशकों के पैसे निकलने की वजह से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) में मार्च से अब तक करीब 38 अरब डॉलर की कमी आई है। ऐसे में सरकार अब विदेशी निवेश को फिर से आकर्षित करने के लिए ‘विदहोल्डिंग टैक्स’ की दर को 20% से घटाकर पहले के 5% पर लाने पर विचार कर रही है।

यह टैक्स विदेशी निवेशकों को भारतीय बॉन्ड्स पर मिलने वाले ब्याज पर देना पड़ता है। आसान भाषा में कहें तो यह TDS जैसा टैक्स होता है, जो निवेशकों की कमाई से पहले ही काट लिया जाता है।

ज्यादा विदहोल्डिंग टैक्स को विदेशी कैपिटल इनफ्लो के लिए एक बड़ी रुकावट के तौर पर देखा जा रहा है, ऐसे समय में जब भारत कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल सहित बढ़ते बाहरी दबावों से जूझ रहा है।

यह कदम इसलिए अहम है क्योंकि सरकार ने आउटफ्लो को रोकने और एक्सटर्नल अकाउंट को मैनेज करने के लिए पहले ही कई उपाय सुझाए हैं, जिनमें खर्च में कटौती और विदेश यात्रा, सोने के इंपोर्ट और दूसरे गैर-जरूरी खर्चों पर रोक लगाना शामिल है।

मार्केट पार्टिसिपेंट्स का मानना ​​है कि विदहोल्डिंग टैक्स कम करने से विदेशी इन्वेस्टर्स के लिए टैक्स के बाद रिटर्न बेहतर हो सकता है, भारतीय कर्ज और दूसरे फाइनेंशियल एसेट्स ज्यादा आकर्षक बन सकते हैं और बढ़ती ग्लोबल अनिश्चितता के बीच फॉरेक्स रिजर्व को स्थिर करने में मदद मिल सकती है।

क्या है विदहोल्डिंग टैक्स?

विदहोल्डिंग टैक्स (Withholding Tax या WHT) ऐसा टैक्स होता है, जो कमाई होने के समय ही काट लिया जाता है। यानी सरकार टैक्स साल के आखिर में लेने का इंतजार नहीं करती, बल्कि भुगतान करते वक्त ही उसका एक हिस्सा काट लिया जाता है।

आसान भाषा में समझें तो यह बिल्कुल TDS की तरह काम करता है।

उदाहरण के लिए, अगर कोई विदेशी निवेशक भारत के बॉन्ड्स से ब्याज कमाता है, तो सरकार उस ब्याज का तय हिस्सा पहले ही टैक्स के रूप में काट लेती है। बाकी रकम निवेशक को मिलती है।

कटी हुई यह राशि सीधे सरकार के खाते में जमा कर दी जाती है।

यह टैक्स नौकरी की सैलरी, निवेश से कमाई, रॉयल्टी, ब्याज या दूसरे कई प्रकार की आय पर लगाया जा सकता है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना होता है कि सरकार को टैक्स समय पर मिल जाए।

कब बढ़ाया गया था विदहोल्डिंग टैक्स रेट?

भारत ने इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194LD के तहत सरकारी सिक्योरिटीज़ और कुछ रुपये वाले बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट से विदेशी इन्वेस्टर्स द्वारा कमाए गए इंटरेस्ट पर रियायती 5% विदहोल्डिंग टैक्स रेट शुरू किया था।

लेकिन, यह रियायती सिस्टम जुलाई 2023 में खत्म हो गया। इसके खत्म होने के बाद, कई विदेशी इन्वेस्टर्स पर लागू होने वाला विदहोल्डिंग टैक्स असल में लगभग 20% पर वापस आ गया, जिससे भारत ग्लोबल बॉन्ड इन्वेस्टर्स के लिए तुलनात्मक रूप से ज्यादा टैक्स वाले इलाकों में से एक बन गया।

एनालिस्ट्स का कहना है कि ज्यादा टैक्स के बोझ ने भारतीय डेट इंस्ट्रूमेंट्स का आकर्षण कम कर दिया, ऐसे समय में जब देश ज्यादा विदेशी कैपिटल इनफ्लो और ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल होने की भी कोशिश कर रहा था।

भारत का विदहोल्डिंग टैक्स सिस्टम पिछले कुछ दशकों में दूसरे क्षेत्रों में भी काफी बदला है। 1976 में, नॉन-रेसिडेंट्स को दी जाने वाली रॉयल्टी पर विदहोल्डिंग टैक्स 40% तय किया गया था, जबकि टेक्निकल सर्विसेज़ (FTS) के लिए फीस पर 20% लेवी लगती थी।

1986 और 2005 के बीच, सरकार ने भारतीय कंपनियों के लिए टेक्नोलॉजी खरीदने की लागत कम करने और विदेशी सहयोग को बढ़ावा देने की कोशिश में रॉयल्टी और टेक्निकल सर्विसेज़ दोनों पर विदहोल्डिंग टैक्स की दर को तेजी से घटाकर 10% कर दिया।

विदहोल्डिंग टैक्स में कटौती से FPIs पर क्या असर पड़ेगा?

विदहोल्डिंग टैक्स विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स (FPIs) की इफेक्टिव यील्ड और कुल इन्वेस्टमेंट रिटर्न को कम करता है क्योंकि यह इंटरेस्ट, डिविडेंड या दूसरी इन्वेस्टमेंट इनकम उन्हें भेजने से पहले सोर्स पर काट लिया जाता है।

यह इन्वेस्टर्स के टैक्स के बाद के रिटर्न को कम करता है, लॉन्ग-टर्म कंपाउंडिंग की ताकत को कमजोर करता है और तुरंत रीइन्वेस्टमेंट के लिए उपलब्ध कैपिटल की मात्रा को सीमित करता है।

कई अधिकार क्षेत्रों में काम करने वाले बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए, ऐसी कटौती टैक्स क्रेडिट या रिफंड प्रोसेस होने तक फंड को लॉक करके शॉर्ट-टर्म लिक्विडिटी की कमी भी पैदा कर सकती है।

इसके अलावा, FPIs को अक्सर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स (DTAAs) के तहत राहत का दावा करने में काफी एडमिनिस्ट्रेटिव और कम्प्लायंस बोझ का सामना करना पड़ता है। इसलिए ज़्यादा विदहोल्डिंग टैक्स ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट बढ़ाकर, रिस्क-एडजस्टेड रिटर्न कम करके और विदेशी इन्वेस्टर्स के लिए रेगुलेटरी फ्रिक्शन पैदा करके मार्केट के आकर्षण को कम कर सकते हैं।

क्या दूसरे देश भी ऐसा टैक्स लगाते हैं?

ज़्यादातर देश विदेशी इन्वेस्टर्स पर, खासकर डिविडेंड, इंटरेस्ट और रॉयल्टी जैसी पैसिव इनकम पर, किसी न किसी तरह का विदहोल्डिंग टैक्स लगाते हैं। हालांकि, रेट, स्कोप और छूट देश, इन्वेस्टर के टाइप और इन्वेस्टर के होम कंट्री के साथ DTAA है या नहीं, इस पर बहुत अलग-अलग होते हैं। अमेरिका 30% टैक्स लगाता है, जर्मनी 26.4%, फ्रांस 25% और चीन 10%। हांगकांग और सिंगापुर में कोई विदहोल्डिंग टैक्स नहीं है।

FPI सरकारी डेट में कितना निवेश करते हैं?

FPI भारत के सरकारी डेट मार्केट में तुलनात्मक रूप से कम हिस्सा रखते हैं, हालांकि जेपी मॉर्गन गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स-इमर्जिंग मार्केट जैसे ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में भारत के शामिल होने के बाद उनका एक्सपोजर तेजी से बढ़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी सिक्योरिटीज में FPI इन्वेस्टमेंट कैप को आउटस्टैंडिंग स्टॉक के 6% पर रखा है।

मार्च 2025 के आखिर में, डेटेड सिक्योरिटीज में FPI इन्वेस्टमेंट मार्च 2024 के आखिर के 30.6 बिलियन के लेवल से 43.2% बढ़कर 43.9 बिलियन हो गया।

इस टैक्स को खत्म करने या कम करने की मांग क्यों हो रही है?

एनालिस्ट का कहना है कि ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल होने में टैक्स और ज़्यादा विदहोल्डिंग टैक्स जैसी प्रोसेस से जुड़ी रुकावटों की वजह से देरी हुई। इससे पता चलता है कि अगर सरकार इन्वेस्टमेंट पर विदहोल्डिंग टैक्स कम करती है और इससे जुड़े प्रोसेस को आसान बनाती है, तो विदेशी इनफ्लो काफी बढ़ सकता है। ज़्यादातर दूसरे देशों के मुकाबले 20% का इंटरेस्ट टैक्स भी भारतीय कर्ज़ के आकर्षण को कम करता है।

एक्सिस बैंक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्रतीक अंचा की एक रिपोर्ट में कहा गया है, “ग्लोबल एग्जीक्यूटिव और FTSE WBGI दोनों टैक्स पर क्लैरिटी या छूट चाहते हैं। शामिल करने का मतलब हो सकता है कि दो साल में 45-50 बिलियन डॉलर का इनफ्लो हो, और पेंशन फंड/एंडोमेंट से ज़्यादा एलोकेशन हो, इन्हें बेंचमार्क के तौर पर इस्तेमाल न करके, शामिल करने और टैक्सेशन पर क्लैरिटी से आराम मिले। कई बड़े देश बॉन्ड इन्वेस्टमेंट पर टैक्स नहीं लगाते हैं और जो लगाते भी हैं, जैसे चीन, उन्होंने इंडेक्स शामिल करने के बाद एंट्री करने वाले इन्वेस्टर्स को एक खास छूट दी (दी गई टैक्स छूट को अब तक बार-बार बढ़ाया गया है)।”

कैपिटल गेन टैक्स (शॉर्ट और लॉन्ग-टर्म) के अलावा, इंटरेस्ट इनकम पर आमतौर पर 20% की दर लगती है, जब 2023 के बीच में कंसेशनल WHT फैसिलिटी खत्म हो गई थी। DBS बैंक की सीनियर इकोनॉमिस्ट और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राधिका राव ने कहा कि FY27 में अब तक डेट कैटेगरी में 613 मिलियन डॉलर का FPI आउटफ्लो हुआ है, जबकि FY26 में जनरल लिमिट, VRR और FAR विंडो के तहत 2.8 बिलियन डॉलर का इनफ्लो हुआ था।

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