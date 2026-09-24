केंद्र सरकार ने त्योहारी सीजन से पहले पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल समेत खाने के तेलों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) में बड़ी कटौती की घोषणा की है। ड्यूटी का यह नया स्ट्रक्चर 24 सितंबर से लागू होगा।

न्यूज़ एजेंसी PTI की रिपोर्ट के अनुसार, नोटिफिकेशन के मुताबिक, कच्चे सूरजमुखी तेल पर 10% की BCD को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है, जबकि रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी को 32.5% से घटाकर 22.5% कर दिया गया है।

सरकार ने कच्चे पाम तेल और कच्चे सोयाबीन तेल के लिए बेसिक कस्टम ड्यूटी को 10% से घटाकर आधा यानी 5% कर दिया है। वहीं, इनके रिफाइंड वर्शन (रिफाइंड पाम तेल और रिफाइंड सोयाबीन तेल) पर दर को 32.5% से घटाकर 27.5% कर दिया गया है।

ड्यूटी में यह कटौती 2025 की शुरुआत में कीमतों में कमी के बाद की गई है, जब कच्चे तेल के प्रकारों पर ड्यूटी दरों को 20% से घटाकर 10% किया गया था।

त्योहारी मांग

इंडस्ट्री के जानकारों का मानना ​​है कि ड्यूटी में यह कटौती घरेलू बाजार के लिए एक अहम समय पर की गई है। इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (IVPA) ने बताया कि रिटेल में खाना पकाने के तेल की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है, ठीक उसी समय जब घरों में खपत और होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग (HORECA) और मिठाई बनाने वाले सेक्टर से मांग बढ़ने लगी है।

PTI ने IVPA के प्रेसिडेंट सुधाकर देसाई के हवाले से कहा, “इंपोर्ट ड्यूटी कम होने से इंपोर्ट किए गए खाने के तेल की लैंडेड कॉस्ट (आयात लागत) में सुधार होना चाहिए, जिससे कंज्यूमर के लिए कीमतों में कुछ कमी आ सकती है।”

देसाई ने कहा कि सूरजमुखी तेल पर ज्यादा कटौती से यह काफी सस्ता हो जाएगा, खासकर दक्षिण भारत में जहां इसकी खपत ज्यादा है।

हालांकि, IVPA ने चेतावनी दी कि रिटेल में अंतिम राहत बाजार के व्यापक कारकों पर निर्भर करेगी, जिसमें ग्लोबल कमोडिटी ट्रेंड, समुद्री माल ढुलाई की दरें, करेंसी में उतार-चढ़ाव और मौजूदा इन्वेंट्री लेवल शामिल हैं।

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