सरकार ने देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC में अपनी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। इस घोषणा के बाद मंगलवार को शेयर बाजार में कंपनी के शेयरों पर दबाव देखने को मिला और शुरुआती कारोबार में यह 7% से ज्यादा टूट गया।

यह हिस्सेदारी ‘ऑफर फॉर सेल’ (OFS) के जरिए बेची जाएगी। इस फैसले का मकसद क्या है, सरकार कितनी हिस्सेदारी बेच रही है, शेयर की कीमत क्या तय की गई है , आइए विस्तार से समझते हैं…

सरकार कितनी हिस्सेदारी बेच रही?

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में एक्सचेंज में दी गई जानकारी के हवाले से बताया गया है कि भारत सरकार ‘ऑफर फॉर सेल’ (OFS) के जरिए LIC (लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) में 6.5% तक हिस्सेदारी बेचेगी। कंपनी अपनी पब्लिक शेयरहोल्डिंग बढ़ाने की रेगुलेटरी जरूरत को पूरा करना चाहती है।

देश के मार्केट रेगुलेटर ने LIC को 16 मई 2027 तक कम से कम 10% पब्लिक शेयरहोल्डिंग की जरूरत को पूरा करने की मंजूरी दी है। अगर यह ऑफर पूरी तरह से सफल रहता है, तो LIC की पब्लिक शेयरहोल्डिंग मौजूदा 3.5% से बढ़कर 10% हो जाएगी।

डिसइन्वेस्टमेंट सेक्रेटरी ने X पर एक पोस्ट में कहा, “इससे MPS (मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग) के लक्ष्यों को समय से पहले हासिल करने में मदद मिलेगी।”

एलआईसी शेयर बाजार में कब हुई थी लिस्ट?

LIC मई 2022 में भारत के सबसे बड़े IPOs में से एक के जरिए लिस्ट हुई थी, जिसमें सरकार ने 3.5% हिस्सेदारी बेची थी। यह नया ‘ऑफर फॉर सेल’ लिस्टिंग के बाद से इंश्योरेंस कंपनी में सरकार का पहला डिसइन्वेस्टमेंट है।

LIC के ‘ऑफर फॉर सेल’ में कंपनी में 2% तक इक्विटी हिस्सेदारी का बेस ऑफर शामिल है, साथ ही अतिरिक्त 4.5% हिस्सेदारी बेचने का विकल्प भी है। यह नॉन-रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मंगलवार को और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बुधवार को खुलेगा।

फ्लोर प्राइस 382 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। फ्लोर प्राइस पर 6.5% हिस्सेदारी की कीमत 314.1 अरब रुपये होगी।

यह बिक्री ऐसे समय में हो रही है जब भारत अपने विनिवेश कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है और उसने वित्त वर्ष 2027 के लिए 800 अरब रुपये का विनिवेश और एसेट मोनेटाइज़ेशन का लक्ष्य रखा है।

इस साल अब तक उसने हिस्सेदारी बेचकर 212 अरब रुपये जुटाए हैं, जिसमें NHPC, कोल इंडिया और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्प जैसी कंपनियों में OFS के जरिए की गई बिक्री भी शामिल है।

($1 = 95.3300 भारतीय रुपये)

7 फीसदी से ज्यादा लुढ़का एलआईसी का शेयर

एलआईसी (LIC) का शेयर मंगलवार दोपहर कारोबार में करीब 8% टूटकर 393.40 रुपये पर आ गया। शेयर में यह तेज गिरावट सरकार द्वारा ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए हिस्सेदारी बेचने की घोषणा के बाद देखने को मिली। कारोबार के दौरान शेयर 390.50 रुपये के निचले स्तर तक फिसल गया।

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किसी बड़ी कंपनी के तिमाही नतीजे आने के बाद अक्सर खबरों में पढ़ने को मिलता है कि Revenue बढ़ा, लेकिन Profit घट गया। पहली नजर में यह बात हैरान करती है, क्योंकि आमतौर पर माना जाता है कि जब कंपनी की कमाई बढ़ेगी तो मुनाफा भी बढ़ेगा। लेकिन कंपनियों के वित्तीय नतीजों में ऐसा हमेशा नहीं होता। यहां पढ़ें पूरी खबर…

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