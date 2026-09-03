अगर सुरक्षित निवेश के साथ छोटी-छोटी बचत से बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट (RD) स्कीम आपके काम की हो सकती है। इस सरकारी योजना में सिर्फ 167 रुपये रोज यानी 5000 रुपये महीने जमा करके लाखों रुपये का कॉर्पस तैयार किया जा सकता है।

अगर इसी निवेश को लगातार बढ़ाया जाए, तो मैच्योरिटी तक करीब 8.5 लाख रुपये का फंड बन सकता है। इसमें आपकी मूल रकम के साथ 2.5 लाख रुपये से ज्यादा सिर्फ ब्याज से जुड़ता है। आइए समझते हैं पूरा कैलकुलेशन…

रोज 167 रुपये की बचत से शुरू होगा निवेश

पोस्ट ऑफिस RD में आपको एकमुश्त बड़ी रकम लगाने की जरूरत नहीं है। यदि आप रोज लगभग 167 रुपये बचाते हैं, तो महीने के अंत में 5000 रुपये आसानी से जमा कर सकते हैं। इस स्कीम में खाता 100 रुपये प्रति माह से भी खोला जा सकता है और निवेश अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ाया जा सकता है।

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कितना मिल रहा ब्याज?

पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम पर फिलहाल 6.7% सालाना ब्याज दिया जा रहा है। इसमें सिंगल और जॉइंट दोनों तरह के अकाउंट खोले जा सकते हैं। स्कीम की मैच्योरिटी अवधि 5 साल है, लेकिन मैच्योरिटी के बाद इसे अगले 5 साल के लिए बढ़ाने की सुविधा भी मिलती है। यानी आप लगातार 10 साल तक निवेश जारी रख सकते हैं।

समय पर किस्त भरना जरूरी

इस स्कीम में हर महीने तय समय पर किस्त जमा करनी होती है। यदि किसी महीने किस्त जमा नहीं होती है, तो बकाया राशि पर 1% प्रति माह की दर से पेनाल्टी लगती है। वहीं लगातार 4 मासिक किस्तें नहीं भरने पर पोस्ट ऑफिस के नियमों के अनुसार RD खाता बंद किया जा सकता है।

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₹5,000 महीने जमा करने पर कितना मिलेगा?

मान लीजिए आपने पोस्ट ऑफिस RD में ₹5,000 प्रति माह निवेश शुरू किया। 5 साल में आपका कुल निवेश ₹3 लाख होगा और 6.7% ब्याज के हिसाब से मैच्योरिटी पर करीब ₹3,56,830 मिलेंगे।

अगर इसके बाद आप स्कीम को 5 साल के लिए और बढ़ाकर निवेश जारी रखते हैं, तो 10 साल में कुल जमा ₹6 लाख हो जाएगा। इस दौरान करीब ₹2,54,272 सिर्फ ब्याज के रूप में मिलेंगे और आपका कुल मैच्योरिटी फंड बढ़कर ₹8,54,272 हो जाएगा।

रोज 167 रुपये बचाने पर कितना मिलेगा?

मान लीजिए आप रोज 167 रुपये बचाते हैं और हर महीने 5000 रुपये RD में जमा करते हैं।

– 5 साल में कुल जमा: 3,00,000 रुपये

– 5 साल बाद मैच्योरिटी राशि: 3,56,830 रुपये

अगर इसके बाद भी अगले 5 साल तक यही निवेश जारी रखते हैं, तो 10 साल में आपका कुल जमा 6 लाख रुपये होगा। इस पर करीब 2,54,272 रुपये सिर्फ ब्याज मिलेगा और कुल मैच्योरिटी राशि बढ़कर 8,54,272 रुपये हो जाएगी।

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