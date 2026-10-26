सरकार ने सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स, 1989 में बदलाव किया है। इसके तहत अब E100 यानी लगभग पूरी तरह इथेनॉल से चलने वाली फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों को मंजूरी देने का रास्ता साफ हो गया है।

E100 नियम से आपके लिए क्या बदलाव हुए हैं?

नियम में बदलाव का मतलब यह नहीं है कि भारतीय सड़कों पर चलने वाली हर पेट्रोल कार अब E100 का इस्तेमाल कर सकती है। सरकार ने असल में उन फ्यूल्स की रेंज बढ़ा दी है जिनके इस्तेमाल के लिए खास तौर पर डिजाइन की गई गाड़ियों को सर्टिफाई किया जा सकता है। E20 (20% इथेनॉल वाला पेट्रोल) के लिए मंजूर एक आम पेट्रोल कार में E85 या E100 नहीं भरा जाएगा।

इस बदलाव में कुछ टेक्निकल और व्हीकल-क्लासिफिकेशन प्रोविजन भी बदले गए हैं, जिसमें हल्के पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स के लिए वजन की लिमिट 3000 किलो ग्राम से बढ़ाकर 3500 किलो ग्राम करना शामिल है।

असल में क्या हैं फ्लेक्स फ्यूल?

“फ्लेक्स फ्यूल” फ्लेक्सिबल फ्यूल का छोटा रूप है। इसका मतलब उन गाड़ियों से है जो पेट्रोल, इथेनॉल, या दोनों के अलग-अलग मिक्सचर पर चल सकती हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि गाड़ी को किस चीज के लिए डिजाइन और सर्टिफाइड किया गया है।

पेट्रोल को धरती से निकाले गए कच्चे तेल से रिफाइन किया जाता है। इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जिसे पौधों से शुगर या स्टार्च को फर्मेंट करके बनाया जा सकता है। भारत में आम सोर्स में गन्ना और अनाज शामिल हैं। इथेनॉल खेती के बचे हुए हिस्सों और दूसरे पौधों की चीजों से भी बनाया जा सकता है। दोनों फ्यूल को मिलाया जा सकता है।

इथेनॉल पेट्रोल से अलग तरह से काम करता है, और गाड़ी के इंजन, फ्यूल-डिलीवरी सिस्टम और दूसरे पार्ट्स को फ्यूल को सुरक्षित रूप से संभालने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए।

एक फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ी अपने इंजन के काम करने के तरीके को अलग-अलग इथेनॉल-पेट्रोल मिक्सचर के हिसाब से एडजस्ट कर सकती है। जैसा कि US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी बताता है, फ्लेक्सिबल फ्यूल गाड़ियों में “एक फ्यूल सिस्टम होता है, और ज्यादातर पार्ट्स वैसे ही होते हैं जैसे आम गैसोलीन-ओनली कार में होते हैं।

इथेनॉल में अलग-अलग केमिकल प्रॉपर्टीज और एनर्जी कंटेंट की कमी पूरी करने के लिए कुछ खास इथेनॉल-कम्पैटिबल पार्ट्स की जरूरत होती है, जैसे फ्यूल पंप और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में बदलाव। इंजन कंट्रोल मॉड्यूल (ECM) को भी इथेनॉल में ज्यादा ऑक्सीजन कंटेंट को एडजस्ट करने के लिए कैलिब्रेट किया जाता है।”

क्या कारें E100 पर सुरक्षित रूप से चल सकती हैं? इसके लिए उनके इंजन में क्या अलग होना चाहिए?

हां। एक इंजन लगभग शुद्ध इथेनॉल पर चल सकता है, बशर्ते गाड़ी इसके लिए डिजाइन की गई हो। इथेनॉल एक जलने वाला फ्यूल है, जैसे पेट्रोल है। चुनौती यह है कि दोनों फ्यूल की प्रॉपर्टीज अलग-अलग हैं।

तीन चीजें खास तौर पर मायने रखती हैं:

फ्यूल डिलीवरी: इथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में प्रति लीटर कम एनर्जी होती है। इंजन को आम तौर पर उतनी ही पावर बनाने के लिए ज्यादा फ्यूल इंजेक्ट करना पड़ता है। US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का अनुमान है कि E100 में पेट्रोल की तुलना में प्रति गैलन लगभग 30% कम एनर्जी होती है। इसका मतलब है कि एक कार हाई-इथेनॉल फ्यूल की उतनी ही मात्रा पर कम दूरी तय कर सकती है, हालांकि इंजन का डिजाइन और फ्यूल की कीमतें ड्राइविंग की कुल लागत पर असर डालती हैं।

फ्यूल-सिस्टम मटीरियल: इथेनॉल कुछ मेटल, प्लास्टिक, रबर सील और दूसरे पार्ट्स पर असर डाल सकता है। फ्यूल पंप, पाइप, सील और इंजेक्टर हाई-इथेनॉल कंसंट्रेशन के साथ कम्पैटिबल होने चाहिए।

इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल: सेंसर और इंजन कंट्रोल यूनिट को फ्यूल के हिसाब से एयर-फ्यूल मिक्सचर और इग्निशन टाइमिंग को एडजस्ट करना चाहिए। अलग-अलग टेम्परेचर पर इंजन को भरोसेमंद तरीके से स्टार्ट करने और चलाने के लिए भी सही कैलिब्रेशन की जरूरत होती है।

इथेनॉल का एक फायदा है: इसकी हाई-ऑक्टेन रेटिंग इंजन नॉकिंग यानी अनकंट्रोल्ड कंबशन को रोकने में मदद करती है, जिससे इंजन को नुकसान हो सकता है। इथेनॉल के लिए खास तौर पर ऑप्टिमाइज किया गया इंजन इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकता है।

पेट्रोल को ब्लेंड ही क्यों करें?

अगर इथेनॉल अकेले कार को पावर दे सकता है, तो इसे पेट्रोल के साथ क्यों मिलाएं?

सबसे पहले पेट्रोल इस बदलाव को आसान बनाता है। ज्यादातर कारें पहले से ही पेट्रोल पर चलती हैं और मौजूदा फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर का ज्यादातर हिस्सा इसी के आस-पास बना है। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से देश अपनी पूरी गाड़ियों को तुरंत बदले बिना कुछ फॉसिल फ्यूल बदल सकते हैं।

दूसरा इथेनॉल इम्पोर्टेड तेल पर निर्भरता कम कर सकता है। भारत अपनी खपत का ज्यादातर कच्चा तेल इम्पोर्ट करता है। पेट्रोल के एक हिस्से को देश में बने इथेनॉल से बदलने से देश को विदेश से खरीदने वाले कच्चे तेल की मात्रा कम हो सकती है।

यह किसानों और इथेनॉल प्रोड्यूसर के लिए एक मार्केट भी बना सकता है। यह तब खास तौर पर जरूरी है जब अंतराष्ट्रीय तनाव एनर्जी सप्लाई को खतरा पहुंचाते हैं। लेकिन इथेनॉल भी बिना समस्याओं के नहीं है।

ब्लेंडेड फ्यूल के बारे में कुछ चिंताएं क्या हैं?

चार बड़ी चिंताए-

माइलेज और चलाने का खर्च: क्योंकि इथेनॉल में प्रति लीटर कम एनर्जी होती है, इसलिए इथेनॉल का हिस्सा बढ़ने पर गाड़ी प्रति लीटर कम किलोमीटर चल सकती है। इससे गाड़ी चलाना महंगा होगा या नहीं, यह फ्यूल की कीमत, गाड़ी की एफिशिएंसी और माइलेज कितना कम होता है, इस पर निर्भर करता है। प्रति लीटर सस्ता फ्यूल का मतलब यह नहीं है कि प्रति किलोमीटर यात्रा भी सस्ती होगी।

गाड़ियों के साथ कम्पैटिबिलिटी: इथेनॉल पुराने या पारंपरिक फ्यूल सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले कुछ मटीरियल पर असर डाल सकता है, जबकि हाई-इथेनॉल ब्लेंड के लिए सही इंजन कैलिब्रेशन की जरूरत होती है।

जल और कृषि संसाधन: इथेनॉल फसलों या अन्य पौधों की सामग्री से बनाया जाता है। इसलिए, बड़े पैमाने पर इसके उत्पादन से यह सवाल उठता है कि कितनी भूमि और जल की आवश्यकता है, किन फसलों का उपयोग किया जाता है और क्या ईंधन उत्पादन खाद्य उत्पादन के साथ प्रतिस्पर्धा करता है।

उदाहरण के लिए, गन्ने की खेती में पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। इथेनॉल के पर्यावरणीय लाभ भी इसके उत्पादन के तरीके पर निर्भर करते हैं, जिसमें इसके निर्माण में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा और इसकी आपूर्ति श्रृंखला में उत्पन्न होने वाले उत्सर्जन शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी चेतावनी देती है कि फसल-आधारित जैव ईंधन भूमि उपयोग, जैव विविधता और खाद्य कीमतों पर प्रभाव डाल सकते हैं।

स्वच्छ होने का अर्थ प्रदूषण-मुक्त होना नहीं है: इथेनॉल जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम कर सकता है। इथेनॉल मिश्रण का उपयोग कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर और कार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे हानिकारक प्रदूषकों को भी कम करता है। लेकिन यह वाहन से होने वाले उत्सर्जन को पूरी तरह समाप्त नहीं करता है। न ही पेट्रोल को इथेनॉल से बदलने से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में स्वतः कमी की गारंटी मिलती है।

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भारत में वैकल्पिक ईंधन से चलने वाली गाड़ियों को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाया है। अब 100 फीसदी तक इथेनॉल वाले ईंधन यानी E100 पर चलने वाली फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों के लिए नियमों में जगह बना दी गई है। यहां पढ़ें पूरी खबर…