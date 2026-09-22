मुश्किलों से जूझ रही एयरलाइन स्पाइसजेट पर सरकार की नजर बढ़ गई है। एक सरकारी अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि एविएशन मंत्रालय कंपनी की वित्तीय स्थिति और उसके ऑपरेशन की निगरानी कर रहा है। स्पाइसजेट लंबे समय से कैश फ्लो की समस्या से जूझ रही है। वहीं, मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के कारण एयरलाइन की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने कहा कि सरकार एविएशन रेगुलेटरी बॉडी के ज़रिए स्पाइसजेट के ऑपरेशन्स और फाइनेंस पर बारीकी से नजर रख रही है ताकि यह पक्का किया जा सके कि सुरक्षा से कोई समझौता न हो।

मंत्रालय का यह कदम भारत में एविएशन सुरक्षा (खासकर इंडस्ट्री में हालिया दिक्कतों के बाद) पर बढ़ते ध्यान के बीच उठाया गया है। रेगुलेटर यह पक्का करना चाहते हैं कि फाइनेंशियल दबाव का असर ऑपरेशन्स या यात्रियों की सुरक्षा पर न पड़े।

नायडू ने कहा कि प्राइवेट तौर पर चलने वाले बिजनेस में सरकार के दखल की एक सीमा होती है, लेकिन उन्होंने बताया कि अधिकारियों ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ELGS) को बढ़ा दिया है, जिसके तहत स्पाइसजेट को 1.5 बिलियन रुपये ($15.67 मिलियन) की मदद मिली है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री की ये बातें रॉयटर्स की उस रिपोर्ट के कुछ महीनों बाद सामने आई हैं जिसमें कहा गया था कि कंपनी इस साल अपने पायलट्स की सैलरी में देरी के बाद सरकारी फंडिंग पाने की कोशिश कर रही थी।

स्पाइसजेट (जो 2019 में मार्केट शेयर के हिसाब से भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन थी) घटते मार्केट शेयर, बढ़ते फ्यूल खर्च और कड़ी प्रतिस्पर्धा से जूझ रही है।

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नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) के आईपीओ में पैसा लगाने वाले निवेशकों की नजर अब अलॉटमेंट पर है। आईपीओ का अलॉटमेंट आज, 22 सितंबर को फाइनल होने की उम्मीद है। एनएसई के इस इश्यू को कुल 5.71 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है।

अब निवेशक यह जानना चाहते हैं कि उन्हें शेयर मिले हैं या नहीं। अलॉटमेंट फाइनल होने के बाद वे अपना एनएसई आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आइए जानते हैं, इसे कैसे चेक करें…