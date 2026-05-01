Larry Page Net worth: गूगल की मूल कंपनी और एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी होल्डिंग कंपनी अल्फाबेट इंक के को-फाउंडर लैरी पेज ने दौलत के मामले में नया माइल्सटोन हासिल किया है। कंपनी के शेयरों में तेज उछाल के बाद उनकी कुल संपत्ति पहली बार 300 अरब डॉलर के पार पहुंच गई है। फोर्ब्स के मुताबिक, एक ही दिन में उनकी नेट वर्थ में करीब 14.9 अरब डॉलर का इजाफा हुआ, जिससे वह अब लगभग 300.9 अरब डॉलर के साथ दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं और इस सूची में उनसे आगे सिर्फ एलन मस्क हैं।

लैरी पेज की संपत्ति 300 बिलियन डॉलर के पार

सिर्फ पेज की संपत्ति में ही बड़ा उछाल नहीं आया। उनके गूगल के साथी को-फाउंडर सर्गेई ब्रिन की संपत्ति में भी 13.7 बिलियन डॉलर का इज़ाफ़ा हुआ, जिससे उनकी कुल संपत्ति 277 बिलियन डॉलर हो गई। अब वह दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इस बीच जेफ बेजोस इस लिस्ट में नीचे खिसक गए, क्योंकि उनकी नेट वर्थ 3.5 बिलियन डॉलर घटकर 267 बिलियन डॉलर रह गई।

पेज की नेट वर्थ हाल के दिनों में बहुत स्थिर नहीं रही है। 2025 के आखिर में, नवंबर के आस-पास, उनकी संपत्ति लगभग 255 बिलियन डॉलर थी, जब एक मजबूत तेज़ी के चलते वह कुछ समय के लिए दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। यह रफ़्तार 2026 की शुरुआत तक जारी रही, और जनवरी तक उनकी संपत्ति बढ़कर 263 बिलियन डॉलर से 281 बिलियन डॉलर के बीच पहुंच गई।

अप्रैल 2026 की शुरुआत तक, उनकी नेट वर्थ घटकर लगभग 237 बिलियन डॉलर रह गई थी जिसका मुख्य कारण बाज़ार में उतार-चढ़ाव और टेक शेयरों पर दबाव था।

इससे यह दुनिया की सबसे कीमती कंपनियों में से एक बन गई है, जो Nvidia के ठीक पीछे है; Nvidia का मौजूदा मूल्यांकन लगभग 4.9 ट्रिलियन डॉलर है। Nvidia ने इस हफ़्ते की शुरुआत में कुछ समय के लिए 5.3 ट्रिलियन डॉलर का रिकॉर्ड स्तर छुआ था, जिसके बाद उसके शेयरों में गिरावट आई।

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टिम कुक (Tim Cook) अब एप्पल (Apple) में एक बड़े बदलाव के साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) पद छोड़कर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की भूमिका में जाने वाले हैं। करीब 15 साल तक कंपनी की कमान संभालने वाले कुक की जगह मौजूदा हार्डवेयर इंजीनियरिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जॉन टर्नस (John Ternus) लेंगे। कुक के नेतृत्व में कंपनी का वैल्यूएशन लगभग 350 अरब डॉलर से बढ़कर 4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचा है। यहां पढ़ें पूरी खबर…