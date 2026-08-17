पाटलिपुत्र और पूर्णिया कोर्ट के बीच ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज है। पूर्व मध्य रेल ने रेल यात्रियों की सुविधा के लिए सप्ताह में पांच दिन स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।

गाड़ी संख्या 03216/03215 पाटलिपुत्र-पूर्णिया कोर्ट-पाटलिपुत्र स्पेशल ट्रेन का परिचालन 17 अगस्त 2026 यानी आज से शुरू होगा। यह ट्रेन अलग-अलग दिनों में दोनों दिशाओं से चलेगी।

आज से शुरू होगा परिचालन

रेलवे के अनुसार, गाड़ी संख्या 03216 पाटलिपुत्र-पूर्णिया कोर्ट स्पेशल का परिचालन बुधवार और शनिवार को छोड़कर 17 अगस्त से 16 सितंबर 2026 तक किया जाएगा।

वहीं, गाड़ी संख्या 03215 पूर्णिया कोर्ट-पाटलिपुत्र स्पेशल 18 अगस्त से 17 सितंबर 2026 तक गुरुवार और रविवार को छोड़कर चलेगी।

पाटलिपुत्र से पूर्णिया कोर्ट तक टाइमिंग

गाड़ी संख्या 03216 पाटलिपुत्र से रात 11:30 बजे रवाना होगी। इसके बाद सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, रूसेरा घाट, हसनपुर रोड, सलौना, खगड़िया, मानसी, सीमरी बख्तियारपुर, सहरसा, दौरम मधेपुरा, मुरलीगंज और बनमनखी होते हुए सुबह 8:30 बजे पूर्णियाँ कोर्ट पहुंचेगी।

पाटलिपुत्र से ट्रेन के प्रमुख समय इस प्रकार हैं:

– पाटलिपुत्र: प्रस्थान 23:30 बजे

– सोनपुर: 23:42 बजे से 23:47 बजे

– हाजीपुर: 23:55 बजे से 00:00 बजे

– मुजफ्फरपुर: 00:55 बजे से 01:00 बजे

– समस्तीपुर: 02:00 बजे से 02:05 बजे

– रूसेरा घाट: 02:35 बजे से 02:37 बजे

– हसनपुर रोड: 02:55 बजे से 02:57 बजे

– सलौना: 03:12 बजे से 03:14 बजे

– खगड़िया: 03:53 बजे से 03:55 बजे

– मानसी: 04:10 बजे से 04:12 बजे

– सीमरी बख्तियारपुर: 05:00 बजे से 05:02 बजे

– सहरसा: 05:55 बजे से 06:25 बजे

– दौरम मधेपुरा: 06:50 बजे से 06:52 बजे

– मुरलीगंज: 07:18 बजे से 07:20 बजे

– बनमनखी: 07:38 बजे से 07:40 बजे

– पूर्णिया कोर्ट: आगमन 08:30 बजे

पूर्णिया कोर्ट से पाटलिपुत्र की वापसी

गाड़ी संख्या 03215 पूर्णिया कोर्ट-पाटलिपुत्र स्पेशल पूर्णिया कोर्ट से सुबह 9:10 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन बनमनखी, मुरलीगंज, दौरम मधेपुरा, सहरसा, सीमरी बख्तियारपुर, मानसी, खगड़िया, सलौना, हसनपुर रोड, रूसेरा घाट, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और सोनपुर होते हुए शाम 5:45 बजे पाटलिपुत्र पहुंचेगी।

यात्रियों को सलाह दी गई है कि ट्रेन के परिचालन, समय और अन्य विस्तृत जानकारी के लिए रेलवे की NTES वेबसाइट या NTES ऐप पर ताजा अपडेट जरूर चेक करें।

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