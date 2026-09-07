त्योहार और बढ़ती यात्रा मांग को देखते हुए वेस्टर्न रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। रेलवे ने स्पेशल किराए पर चल रही मुंबई-अहमदाबाद और मुंबई-इंदौर समेत कई स्पेशल ट्रेनों की सेवाएं नवंबर के आखिरी हफ्ते तक बढ़ा दी हैं।

इस फैसले से यात्रियों को इन रूटों पर पहले से ज्यादा यात्रा विकल्प मिलेंगे। नीचे जानिए किन ट्रेनों की सेवाएं बढ़ी हैं, उनका पूरा शेड्यूल, रूट, फ्रीक्वेंसी और प्रमुख स्टॉपेज…

यह भी पढ़ें: उत्तर रेलवे का बड़ा ऐलान: यात्रियों की सुविधा के लिए 3 जोड़ी आरक्षित स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, देखें शेड्यूल

मुंबई-अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन: कब चलेगी?

वेस्टर्न रेलवे ने मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन की सेवाएं नवंबर के आखिरी हफ्ते तक बढ़ा दी हैं, जिससे इस रूट पर यात्रियों को अतिरिक्त यात्रा विकल्प मिलेगा।

– ट्रेन नंबर 09087: मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद, हर बुधवार, 25 नवंबर 2026 तक।

– ट्रेन नंबर 09088: अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल, हर गुरुवार, 26 नवंबर 2026 तक।

साल के आखिर में बढ़ने वाली यात्रा मांग को देखते हुए यह स्पेशल ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक सुविधाजनक अतिरिक्त विकल्प होगी।

🚆 Passenger Update | Western Railway 🚆

To clear extra passenger rush, the periodicity of Western Railway-owned Train-on-Demand (TOD) Special Trains has been extended. Passengers may plan their journey with these special services:



🔹 09087 – Mumbai Central → Ahmedabad

📅… — DRM – Mumbai Central, WR (@drmbct) September 4, 2026

यह भी पढ़ें: Railway Special Trains: मुंबई से कानपुर-कटिहार रूट पर स्पेशल ट्रेन सर्विस बढ़ी, देखें शेड्यूल

मुंबई–इंदौर स्पेशल ट्रेनें: कब चलेंगी?

वेस्टर्न रेलवे ने मुंबई सेंट्रल-इंदौर के बीच चलने वाली चार स्पेशल ट्रेनों की सेवाएं भी नवंबर के आखिरी हफ्ते तक बढ़ा दी हैं। इससे इस रूट पर यात्रियों को यात्रा के लिए अतिरिक्त विकल्प मिलेगा।

– ट्रेन नंबर 09079: मुंबई सेंट्रल से इंदौर, सप्ताह में दो दिन (रविवार और मंगलवार), 29 नवंबर 2026 तक।

– ट्रेन नंबर 09080: इंदौर से मुंबई सेंट्रल, सप्ताह में दो दिन (सोमवार और बुधवार), 30 नवंबर 2026 तक।

– ट्रेन नंबर 09085: मुंबई सेंट्रल से इंदौर, सप्ताह में दो दिन (सोमवार और शुक्रवार), 27 नवंबर 2026 तक।

– ट्रेन नंबर 09086: इंदौर से मुंबई सेंट्रल, सप्ताह में दो दिन (मंगलवार और शनिवार), 28 नवंबर 2026 तक।

स्पेशल ट्रेनों के लिए बुकिंग शुरू

वेस्टर्न रेलवे के मुताबिक, बढ़ाई गई स्पेशल ट्रेन नंबर 09087, 09088, 09079, 09080, 09085 और 09086 की यात्राओं के लिए बुकिंग PRS काउंटरों और IRCTC वेबसाइट पर शुरू हो गई है। ये सभी छह सेवाएं स्पेशल किराए वाली स्पेशल ट्रेनों के तौर पर चलती रहेंगी।

यह भी पढ़ें: अनरिजर्व्ड ट्रेन टिकट का स्क्रीनशॉट दिखाकर कर सकते हैं सफर?

अनरिजर्व्ड ट्रेन टिकट का स्क्रीनशॉट लेकर सफर करते हैं? तो यह नियम आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। इंडियन रेलवे ने साफ कर दिया है कि अनरिजर्व्ड टिकट का सिर्फ स्क्रीनशॉट दिखाना यात्रा के दौरान वैध प्रमाण नहीं माना जाएगा। यहां पढ़ें पूरी खबर…