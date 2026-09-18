Puja Special Train : त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने अहमदाबाद और संतरागाछी (हावड़ा क्षेत्र) के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह विशेष ट्रेन यात्रियों को गुजरात और पश्चिम बंगाल के बीच सुविधाजनक यात्रा का विकल्प प्रदान करेगी।

ट्रेन का शेड्यूल

पश्चिम रेलवे की पूजा स्पेशल ट्रेन संख्या 02833 22 सितंबर 2026 को अहमदाबाद से दोपहर 2:25 बजे रवाना होगी और तीसरे दिन सुबह 3:30 बजे संतरागाछी पहुंचेगी।

वापसी में ट्रेन संख्या 02834 20 सितंबर 2026 को रात 12:15 बजे संतरागाछी से प्रस्थान करेगी तथा दूसरे दिन दोपहर 1:50 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में लंबी दूरी तय करते हुए कई प्रमुख शहरों को जोड़ेगी।

प्रमुख स्टोपेज

यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन का ठहराव आनंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, नंदुरबार, भुसावल, बडनेरा, नागपुर, गोंदिया, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, झारसुगुड़ा, राउरकेला, चक्रधरपुर, टाटानगर और खड़गपुर सहित कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर दिया गया है। इससे मध्य भारत और पूर्वी भारत के यात्रियों को भी सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी।

कोच संरचना

पश्चिम रेलवे की पूजा स्पेशल ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए जनरल सेकेंड क्लास, स्लीपर क्लास और एसी 3 टियर श्रेणी के कोच लगाए जाएंगे। रेलवे का उद्देश्य त्योहारी सीजन में सभी वर्ग के यात्रियों को किफायती और आरामदायक यात्रा सुविधा उपलब्ध कराना है।

बुकिंग कब से होगी?

ट्रेन संख्या 02833 के लिए टिकट बुकिंग 18 सितंबर 2026 से सभी पीआरएस (Passenger Reservation System) काउंटरों और आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट शुरु हो गई है। चूंकि यह स्पेशल ट्रेन विशेष किराये (Special Fare) पर चलेगी, इसलिए किराया नियमित ट्रेनों से अलग हो सकता है।

त्योहारी सीजन में भारी मांग को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को समय रहते आरक्षण कराने की सलाह दी है, ताकि अंतिम समय की भीड़ और वेटिंग से बचा जा सके।वेबसाइट पर शुरू हो गई है।

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दिल्ली और मध्य प्रदेश के बीच ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज है। भारतीय रेलवे ने दिल्ली सराय रोहिल्ला और अशोकनगर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में एक-एक फेरा लगाएगी और यात्रियों को सफर के लिए एक अतिरिक्त रेल विकल्प देगी। यहां भी पढ़ें…