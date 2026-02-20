रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज है। भारतीय रेलवे एक खास प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। जिसके तहत आरक्षित सीटों वाले टिकट धारक यात्रियों को किसी विशिष्ट स्टेशन से अपना बोर्डिंग प्वाइंट बदलने और रास्ते में पड़ने वाले किसी अन्य स्टेशन से ट्रेन में चढ़ने की सुविधा दी जाएगी। मौजूदा समय में यहां सुविधा पहले आरक्षण चार्ट तैयार होने तक ही उपलब्ध है।

बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव

19 फरवरी, 2026 के एक लेटर में रेलवे बोर्ड ने CRIS (सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स) को बताया कि चूंकि अब पहला रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन के तय समय से 10 से 20 घंटे पहले तैयार होता है, इसलिए उसने इस सुविधा को और आसान बनाने के लिए पैसेंजर्स को दूसरा रिजर्वेशन चार्ट बनने तक अपना बोर्डिंग पॉइंट बदलने की सुविधा देने का प्रपोजल दिया है।

रेलवे बोर्ड ने कहा, “ट्रेन के तय समय से 10-20 घंटे पहले पहले रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने के समय में बदलाव को ध्यान में रखते हुए और यात्रियों के लिए बोर्डिंग पॉइंट बदलना ज्यादा आसान बनाने के लिए यह प्रस्ताव है कि दूसरे रिजर्वेशन चार्ट के तैयार होने तक बोर्डिंग पॉइंट बदलने की इजाजत दी जा सकती है।

CRIS से अनुरोध है कि वे इस प्रस्ताव की संभावना की जांच करें और इस मामले में आखिरी फैसला लेने के लिए जल्द से जल्द इस ऑफिस को अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करे।”

ट्रेन के रवाना होने से पहले भारतीय रेलवे का चार्ट तैयार करने का समय

चार्ट तैयार करने के समय पर भारतीय रेलवे की नई गाइडलाइंस के अनुसार, यात्रियों को ध्यान देना चाहिए कि 05:01 बजे से 14:00 बजे के बीच रवाना होने वाली ट्रेनों के लिए पहला रिजर्वेशन चार्ट बेहतर होगा कि पिछले दिन 20:00 बजे तक तैयार हो जाए।

इस बीच 14:01 बजे से 23:59 बजे के बीच निकलने वाली ट्रेनों के साथ-साथ 00:00 बजे से 05:00 बजे के बीच निकलने वाली ट्रेनों के लिए पहला रिजर्वेशन चार्ट कम से कम 10 घंटे पहले तैयार किया जाएगा।

