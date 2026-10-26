पिछले करीब दो साल से शेयर बाजार में कोई खास बढ़त दर्ज नहीं की गई है। अब खबर है कि केंद्र सरकार बजट 2027-28 में निवेशकों को राहत देने के विकल्पों पर चर्चा कर रही है। इनमें शेयरों से होने वाले लंबे समय के मुनाफे (Long Term Capital Gain Tax) पर लगने वाला टैक्स घटाना और विदेशी निवेशकों को रुपये के बजाय डॉलर में हुए मुनाफे के आधार पर टैक्स देने जैसी सुविधा देना शामिल है।

बता दें कि फिलहाल लॉन्ग टर्म कैपिटन गेन (LTCG) पर टैक्स की दर 12.5 प्रतिशत है। सरकार को उम्मीद है कि इन फैसलों से शेयर बाजार में निवेशकों का भरोसा बढ़ सकता है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, जल्द कदम उठाने के पीछे दो बड़ी वजहें हैं। पहली- पिछले दो साल में शेयर बाजार से निवेशकों को खास रिटर्न नहीं मिला है जबकि इस दौरान वेतन में भी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। इससे लोगों का भरोसा कमजोर हुआ है। शेयर बाजार में आम लोगों की भागीदारी बढ़ने के कारण इसका असर बड़े वर्ग पर पड़ रहा है।

शेयर बाजार में आम निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़ी

कोरोना महामारी के बाद शेयर बाजार में छोटे निवेशकों की भागीदारी तेजी से बढ़ी। ये ऐसे निवेशक हैं जिनके पास 2 लाख रुपये तक के शेयर हैं। कई लोग अपनी नियमित कमाई बढ़ाने और बचत के दूसरे विकल्प तलाशने के लिए शेयर बाजार में निवेश करने लगे।

Prime Infobase के आंकड़ों के मुताबिक, मार्च 2020 में NSE में सूचीबद्ध कंपनियों में छोटे निवेशकों की हिस्सेदारी 6.58% थी। उस समय उनके शेयरों का कुल मूल्य 7.23 लाख करोड़ रुपये था।

जून 2024 में यह हिस्सेदारी बढ़कर 7.66% हो गई और शेयरों का मूल्य 33.16 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। हालांकि मार्च 2026 में हिस्सेदारी घटकर 7.12% रह गई और शेयरों का मूल्य 28.97 लाख करोड़ रुपये हो गया।

शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों की संख्या भी काफी बढ़ी है। CDSL में डीमैट खातों की संख्या मार्च 2020 के 2.12 करोड़ से बढ़कर सितंबर 2026 में 19.34 करोड़ हो गई।

विदेशी निवेश की कमी पूरी नहीं कर पा रहे म्यूचुअल फंड

दूसरी वजह यह है कि अब घरेलू म्यूचुअल फंड में आने वाले पैसे से विदेशी निवेशकों के बाजार से पैसा निकालने के असर को पूरी तरह संभाल पाना मुश्किल हो रहा है।

करीब एक दशक तक (2024 तक) जब भी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) बड़ी मात्रा में भारतीय बाजार से पैसा निकालते थे, तब घरेलू फंड इसे शेयर खरीदने के मौके के तौर पर देखते थे। लेकिन अब इस व्यवस्था पर भरोसा कमजोर हुआ है।

जब सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी से पूछा गया कि क्या शेयर बाजार को राहत देने के लिए कैपिटल गेन टैक्स घटाने या खत्म करने पर विचार हो रहा है तो उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, ”हम हर विकल्प पर चर्चा कर रहे हैं।”

विदेशी निवेशकों को ज्यादा लगता है कैपिटल गेन टैक्स

विदेशी निवेशकों का मानना है कि भारत में 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स दूसरे देशों के मुकाबले काफी ज्यादा है। चीन, इंडोनेशिया और ब्राजील जैसे कुछ देशों में शेयरों से होने वाले मुनाफे पर या तो टैक्स नहीं लगता या बहुत कम टैक्स लगता है।

विदेशी निवेशकों की एक और चिंता यह है कि भारत में टैक्स की गणना रुपये में हुए मुनाफे के आधार पर होती है ना कि डॉलर में हुए मुनाफे के आधार पर। इससे उन्हें नुकसान हो सकता है।

उदाहरण के लिए, किसी विदेशी निवेशक ने भारतीय शेयरों में पैसा लगाया। अगर रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले गिर जाती है तो रुपये में उसका मुनाफा ज्यादा दिख सकता है जबकि डॉलर में उसका वास्तविक मुनाफा कम हो सकता है या नुकसान भी हो सकता है। फिर भी रुपये में दिखने वाले मुनाफे पर टैक्स लग सकता है।

टैक्स नियमों में किसे मिलती है राहत?

आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 72 में कैपिटल गेन यानी पूंजीगत लाभ की कैलकुलेशन का तरीका बताया गया है। इसके तहत किसी संपत्ति को बेचने से मिलने वाली रकम में से उसे खरीदने और उसमें सुधार करने की लागत व बिक्री से जुड़े खर्च घटाकर मुनाफा निकाला जाता है।

इस कानून की धारा 72(6) के तहत कुछ विदेशी निवेशकों को राहत मिलती है। अगर कोई गैर-निवासी भारतीय (NRI) कंपनी के ऐसे शेयर या डिबेंचर बेचता है जो शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं हैं तो रुपये की कीमत में गिरावट के कारण दिखने वाले अतिरिक्त मुनाफे को रोकने के लिए विदेशी मुद्रा के हिसाब से कैलकुलेशन की सुविधा मिल सकती है।

हालांकि, यह राहत सिर्फ एनआरआई के लिए है। घरेलू निवेशकों और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) को इसका लाभ नहीं मिलता।

भारतीय बाजार से दूरी क्यों बना रहे विदेशी निवेशक?

विदेशी निवेश के धीमे रहने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी कंपनियों में निवेश के अवसरों की कमी, बाजार में गिरावट के बाद भी कई शेयरों का महंगा होना और विकसित देशों में ब्याज दरों का बढ़ना शामिल है।

ऐसे माहौल में भारत की मौजूदा टैक्स व्यवस्था को भी विदेशी निवेश आकर्षित करने में एक बाधा के तौर पर देखा जा रहा है।

इस साल 5 जून को सरकार ने सरकारी बॉन्ड में विदेशी निवेश पर लगने वाला विदहोल्डिंग टैक्स और लॉन्ग टर्म व शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स खत्म कर दिया था। इसका मकसद विदेशी निवेश को बढ़ावा देना था।

इस बदलाव से पहले विदेशी निवेशकों को सरकारी बॉन्ड से लंबे समय के मुनाफे पर 12.5%, कम समय के मुनाफे पर 30% और ब्याज से होने वाली कमाई पर करीब 20% विदहोल्डिंग टैक्स देना पड़ता था।

SBI ने भी LTCG टैक्स खत्म करने का सुझाव दिया

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की 12 अक्टूबर की Ecowrap रिपोर्ट में सरकार को शेयर बाजार में निवेश बढ़ाने के लिए कुछ सुझाव दिए गए। रिपोर्ट में कहा गया कि शेयरों को रखने की अवधि बढ़ाकर 2 से 3 साल की जा सकती है और इक्विटी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स खत्म करने पर गंभीरता से विचार होना चाहिए।

इस महीने की शुरुआत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी LTCG टैक्स पर चल रही बहस को ‘स्वस्थ’ बताया था। उन्होंने कहा कि वह इस विषय पर लोगों की राय सुनने के लिए उत्सुक हैं।

ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनमी कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा था कि घरेलू और विदेशी, दोनों तरह के निवेशक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) पर सवाल उठाते हैं और अपनी राय रखते हैं। उनके मुताबिक, बाजार में टैक्स और अलग-अलग तरह की संपत्तियों पर टैक्स लगाने का मुद्दा काफी चर्चा में रहा है।

AI में निवेश आकर्षित करना भी बड़ी चुनौती

SBI के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्य कांति घोष ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत से बार-बार विदेशी निवेश का बाहर जाना इस बात पर विचार करने का संकेत है कि देश भविष्य में वैश्विक निवेश आकर्षित करने के लिए खुद को कितनी मजबूती से तैयार कर रहा है।

रिपोर्ट के मुताबिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब कंपनियों की उत्पादकता, मुनाफे और तकनीकी क्षमता को लेकर निवेशकों की उम्मीदों को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार की नीतियों में स्पष्टता और स्थिरता जरूरी है।

AI के क्षेत्र में निवेश के लिए केवल कंप्यूटिंग क्षमता ही नहीं बल्कि भरोसेमंद बिजली आपूर्ति, कुशल कर्मचारी और नियमों में स्थिरता भी अहम होंगे। दुनिया भर में AI से जुड़े निवेश को आकर्षित करने की प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। इसलिए भारत के लिए स्पष्ट और भरोसेमंद नीतियां बनाना जरूरी होगा।