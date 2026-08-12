जयपुर-मुंबई के बीच रेल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज है। यात्रियों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए भारतीय रेलवे ने बांद्रा टर्मिनस-जयपुर सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेनों की सेवा को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। बता दें कि त्योहारों के सीजन में इस रूट पर अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे समय-समय पर स्पेशल ट्रेनें चलाता है।

ये ट्रेनें स्पेशल किराए के आधार पर संचालित की जाएंगी। इससे राजस्थान और मुंबई के बीच सफर करने वाले यात्रियों को हर सप्ताह एक अतिरिक्त यात्रा विकल्प मिलता रहेगा। बढ़ाई गई यह स्पेशल सेवा सितंबर 2026 के पहले सप्ताह तक जारी रहेगी।

तय कार्यक्रम के अनुसार जयपुर से बांद्रा टर्मिनस के लिए स्पेशल ट्रेन हर रविवार को चलेगी, जबकि बांद्रा टर्मिनस से जयपुर के लिए यह सेवा हर सोमवार को उपलब्ध रहेगी। यहां जानें ट्रेन का शेड्यूल, रूट, समय और प्रमुख स्टॉपेज …

स्पेशल ट्रेन का शेड्यूल

जयपुर-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल (ट्रेन नंबर 09705) हर रविवार को चलती रहेगी और इसकी सर्विस 6 सितंबर, 2026 तक बढ़ा दी गई है। वापसी में बांद्रा टर्मिनस-जयपुर स्पेशल (ट्रेन नंबर 09706) हर सोमवार को चलेगी और इसकी सर्विस 7 सितंबर, 2026 तक बढ़ा दी गई है।

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स्पेशल ट्रेन का रूट और स्टॉपेज

यह स्पेशल ट्रेन बांद्रा टर्मिनस पर खत्म होने से पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के स्टेशनों से गुजरती है।

जयपुर जंक्शन से शुरू होकर, यह कनकपुरा, बिंदायका, धानक्या, श्योसिंह पुरा, बोबास, असलपुर जोबनेर, धिनाड़, हिरनोदा, फुलेरा, भांवसा, नारायणा, दंतरा, साखुन, सहेली, गहलोता, तिलोनिया, मंडावरिया और किशनगढ़ से गुजरती है।

इसके बाद ट्रेन गेगल अखरी, लाडपुरा, मदार जंक्शन, आदर्शनगर, हटुंडी, लच्छीपुरा, राजोसी, नसीराबाद, जावद रोड, पिपलिया, मंदसौर, दलौदा, कचनारा रोड और कचनारा से होकर गुजरती है।

महाराष्ट्र में, यह बांद्रा टर्मिनस पहुंचने से पहले मीरा रोड, दहिसर, बोरीवली, कांदिवली, मलाड, गोरेगांव, राम मंदिर, जोगेश्वरी और अंधेरी से होकर गुज़रती है।

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इस स्पेशल ट्रेन के लिए कैसे करें टिकट बुकिंग?

ट्रेन नंबर 09706 के लिए बुकिंग 13 अगस्त, 2026 को सुबह 8 बजे शुरू होगी। यात्री रेलवे रिजर्वेशन काउंटर और IRCTC वेबसाइट से अपने टिकट बुक कर सकते हैं।