ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए साउथ सेंट्रल रेलवे ने दो स्पेशल ट्रेनों की सेवाएं आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इससे उत्तर, मध्य और दक्षिण भारत के बीच यात्रा करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
इनमें कानपुर सेंट्रल–एसएमवीटी बेंगलुरु स्पेशल और प्रयागराज–एसएसएस हुबली स्पेशल ट्रेन शामिल हैं। दोनों ट्रेनें अपने तय रूट पर आगे भी चलती रहेंगी। आइए जानते हैं इन ट्रेनों का पूरा शेड्यूल, रूट और किन-किन स्टेशनों पर इनका ठहराव होगा।
प्रयागराज–SSS हुबली स्पेशल ट्रेन का शेड्यूल
प्रयागराज से हुबली के लिए विशेष ट्रेन (ट्रेन संख्या 04113) 18 जुलाई, 2026 से 26 सितंबर, 2026 तक प्रत्येक शनिवार को चलेगी। वापसी ट्रेन (ट्रेन संख्या 04114) 21 जुलाई, 2026 से 29 सितंबर, 2026 तक प्रत्येक गुरुवार को चलेगी।
प्रयागराज–SSS हुबली स्पेशल ट्रेन का रूट
ट्रेन फतेहपुर, गोविंदपुरी, इटावा जंक्शन, भिंड, सोनी, ग्वालियर जंक्शन, शिवपुरी, गुना, बीना जंक्शन, भोपाल जंक्शन, नागपुर जंक्शन, बल्हारशाह, सिरपुर कागजनगर, मंचेरियल, काजीपेट जंक्शन, काचीगुडा, महबूबनगर, गडवाल, कुरनूल सिटी, धोने जंक्शन, अनंतपुर, धर्मावरम जंक्शन, हिंदूपुर, येलहंका जंक्शन, तुमकुर, अर्सिकेरे जंक्शन, दावणगेरे और हावेरी से होकर गुजरेगी।
कानपुर-बेंगलुरु स्पेशल ट्रेन का शेड्यूल
यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए साउथ सेंट्रल रेलवे ने कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन और SMVT बेंगलुरु के बीच स्पेशल ट्रेन सेवा का विस्तार किया है। कानपुर सेंट्रल से SMVT बेंगलुरु जाने वाली स्पेशल ट्रेन (ट्रेन नंबर 04133) 19 जुलाई 2026 से 27 सितंबर 2026 तक हर रविवार को चलेगी। इसी तरह वापसी सेवा (ट्रेन नंबर 04134) 22 जुलाई 2026 से 30 सितंबर 2026 तक हर बुधवार को चलेगी।
कानपुर-बेंगलुरु स्पेशल ट्रेन का रूट
कानपुर-बेंगलुरु स्पेशल ट्रेन SMVT बेंगलुरु में अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंचने से पहले फतेहपुर, प्रयागराज जंक्शन, शंकरगढ़, डभौरा, मानिकपुर जंक्शन, सतना, कटनी जंक्शन, मदन महल, इटारसी जंक्शन, नागपुर जंक्शन, बल्हारशाह, सिरपुर कागजनगर, बेल्लमपल्ली, मंचिरियल, काजीपेट जंक्शन, सिकंदराबाद जंक्शन, लिंगमपल्ली, विकाराबाद जंक्शन, टांडुर, यादगीर, कृष्णा, रायचूर जंक्शन, गुंतकल जंक्शन, अनंतपुर, धर्मावरम जंक्शन, हिंदूपुर और येलाहंका जंक्शन से होकर गुजरेगी।