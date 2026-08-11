झारखंड-दिल्ली रूट पर ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज है। भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों की बढ़ती संख्या को पूरा करने के लिए रांची और आनंद विहार टर्मिनल के बीच स्पेशल ट्रेन सर्विस को और लंबे समय तक जारी रखने का फैसला किया है।

रांची-आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल अब सितंबर तक चलती रहेगी। यह सर्विस अपने तय दिनों पर चलेगी, जिसमें हर दिशा में आठ सर्विस प्लान की गई हैं। यहां देखें इस स्पेशल ट्रेन का पूरा शेड्यूल,टाइमिंग और स्टॉपेज…

रांची-आनंद विहार स्पेशल ट्रेन का शेड्यूल

रांची और आनंद विहार टर्मिनल (ट्रेन नंबर 02877) के बीच स्पेशल ट्रेन हर शनिवार को 26 सितंबर, 2026 तक चलेगी। ट्रेन रांची से शाम 5:40 बजे निकलेगी और अगले दिन शाम 6 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी।

इसी तरह, वापसी में ट्रेन, आनंद विहार टर्मिनल–रांची स्पेशल (ट्रेन नंबर 02878), 27 सितंबर, 2026 तक हर रविवार को चलेगी। यह आनंद विहार टर्मिनल से शाम 7:30 बजे निकलेगी और अगले दिन शाम 6:35 बजे रांची पहुंचेगी।

रांची-आनंद विहार स्पेशल ट्रेन का स्टॉपेज

रांची-आनंद विहार स्पेशल ट्रेन रांची-आनंद विहार रूट पर कई मुख्य स्टेशनों पर रुकेगी, जिनमें रांची, लोहरदगा, टोरी, लातेहार, डाल्टनगंज, गढ़वा रोड जंक्शन, मुहम्मदगंज, जपला, नबीनगर रोड, डेहरी-ऑन-सोन, सासाराम, भभुआ रोड, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, चुनार जंक्शन, मिर्जापुर, सूबेदारगंज, गोविंदपुरी, टूंडला जंक्शन, गाजियाबाद जंक्शन और आनंद विहार टर्मिनल शामिल हैं।

रास्ते में यात्रियों के लिए यात्रा के और भी ऑप्शन

यह स्पेशल सर्विस झारखंड और दिल्ली-NCR के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को एक और ऑप्शन देगी, साथ ही बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्य स्टेशनों पर चढ़ने वालों को भी सर्विस देगी।

लोहरदगा, डाल्टनगंज, गढ़वा रोड, सासाराम, मिर्ज़ापुर और गाजियाबाद जैसी जगहों के यात्री भी अपनी यात्रा के लिए ट्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं।

रांची-आनंद विहार स्पेशल ट्रेन

विवरण जानकारी स्पेशल ट्रेन का नाम रांची – आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल ट्रेन नंबर (अप) 2877 ट्रेन नंबर (डाउन) 2878 रांची से चलने का दिन हर शनिवार रांची से अंतिम सेवा 26 सितंबर 2026 तक रांची से प्रस्थान समय शाम 5:40 बजे आनंद विहार पहुंचने का समय अगले दिन शाम 6:00 बजे आनंद विहार से चलने का दिन हर रविवार आनंद विहार से अंतिम सेवा 27 सितंबर 2026 तक आनंद विहार से प्रस्थान समय शाम 7:30 बजे रांची पहुंचने का समय अगले दिन शाम 6:35 बजे कुल नियोजित सेवाएं हर दिशा में 8-8 सेवाएं

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अगर आप एक ही यात्रा में कई प्रमुख ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना चाहते हैं, तो भारतीय रेलवे की यह नई योजना आपके लिए काम की हो सकती है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने अपनी ‘भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन’ के जरिए नया तीर्थ पर्यटन सर्किट “सप्त ज्योतिर्लिंग महायात्रा” शुरू करने की घोषणा की है। यहां पढ़ें पूरी खबर…