तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के बीच रेल से सफर करने वाले लोगों के लिए गुड न्यूज है। साउथ सेंट्रल रेलवे (SCR) ने यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए सितंबर 2026 तक हैदराबाद-गोरखपुर स्पेशल ट्रेन सेवा जारी रखने का फैसला किया है।
हैदराबाद-गोरखपुर रूट पर पूरे साल यात्रियों की संख्या अधिक रहती है। इसी बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने इस स्पेशल ट्रेन का संचालन आगे भी जारी रखने का निर्णय लिया है। आइए जानते हैं इस स्पेशल ट्रेनों का पूरा शेड्यूल…
हैदराबाद-गोरखपुर स्पेशल ट्रेन: शेड्यूल
हैदराबाद और गोरखपुर के बीच स्पेशल ट्रेन (ट्रेन नंबर 07075) 4, 11, 18 और 25 सितंबर, 2026 (शुक्रवार) को चलेगी। इसी तरह, वापसी में गोरखपुर से हैदराबाद के लिए एक स्पेशल ट्रेन (ट्रेन नंबर 07076) 6, 13, 20 और 27 सितंबर, 2026 (रविवार) को चलेगी।
रूट और स्टेशन
हैदराबाद-गोरखपुर स्पेशल ट्रेन तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई स्टेशनों से गुजरेगी।
हैदराबाद से शुरू होकर, यह ट्रेन सिकंदराबाद जंक्शन, काज़ीपेट जंक्शन, पेड्डापल्ली, मंचेरल, बल्हारशाह, चंद्रपुर, नागपुर जंक्शन, बैतूल, इटारसी जंक्शन, भोपाल जंक्शन, बीना जंक्शन, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन, ओराई, पुखरायां, कानपुर सेंट्रल, ऐशबाग, लखनऊ सिटी, गोमती नगर, बाराबंकी जंक्शन और गोंडा जंक्शन होते हुए गोरखपुर जंक्शन पहुंचेगी।
यह रूट कई बड़े शहरों और रेलवे जंक्शनों को जोड़ता है, जिससे दक्षिणी और उत्तरी भारत के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को आसानी होती है।
चार राज्यों में बेहतर कनेक्टिविटी
हैदराबाद-गोरखपुर स्पेशल ट्रेनें यात्रियों को तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सीधा रेल लिंक देंगी।
कैसे बुक करें हैदराबाद-गोरखपुर स्पेशल ट्रेन का टिकट?
हैदराबाद-गोरखपुर स्पेशल ट्रेन में यात्रा करने के लिए यात्री IRCTC की वेबसाइट, मोबाइल ऐप या नजदीकी रेलवे आरक्षण केंद्र से टिकट बुक करा सकते हैं। यात्रा से पहले सीटों की उपलब्धता जरूर जांच लें, ताकि कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ सके।
यात्रियों के लिए जरूरी सलाह
अगर आप इस स्पेशल ट्रेन से सफर करने की योजना बना रहे हैं, तो टिकट पहले से बुक करें और चार्ट बनने से पहले अपना PNR स्टेटस जरूर चेक करें। यात्रा वाले दिन ट्रेन का लाइव रनिंग स्टेटस देखने के बाद समय से पहले स्टेशन पहुंचें, ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके।
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बिहार के भागलपुर और झारखंड के देवघर के बीच रेल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज है। ईस्टर्न रेलवे ने इस रूट पर 16 जोड़ी अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। रेलवे ने यह फैसला श्रावणी मेले के दौरान देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए लिया है।
ये स्पेशल ट्रेनें अगस्त में चुनिंदा तारीखों पर चलेंगी और रास्ते में कई स्टेशनों पर रुकेंगी। यहां देखें इस स्पेशल ट्रेन का शेड्यूल और रूट…