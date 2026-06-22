चेन्नई सेंट्रल और संतरागाछी (पश्चिम बंगाल) के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज है। सदर्न रेलवे ने यात्रियों की मांग को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल बढ़ाने का फैसला किया है।

चेन्नई और संतरागाछी के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन अब 27 जून और 4 जुलाई को भी चलेगी। इसी तरह, वापसी की दिशा में ट्रेन 29 जून और 6 जुलाई को चलेगी, जिससे इस रूट पर यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी बनी रहेगी।

यहां हम आपको स्पेशल ट्रेन का नया शेड्यूल, समय और स्टेशन की जानकारी दे रहे हैं…

स्पेशल ट्रेन का शेड्यूल और समय

चेन्नई–संतरागाछी स्पेशल ट्रेन (ट्रेन नंबर 06077) चेन्नई सेंट्रल से रात 11:45 बजे रवाना होगी और तीसरे दिन सुबह 6:45 बजे संतरागाछी पहुंचेगी। यह सेवा 27 जून और 4 जुलाई, 2026 (शनिवार) को चलेगी।

वापसी की दिशा में, संतरागाछी–चेन्नई सेंट्रल स्पेशल ट्रेन (ट्रेन नंबर 06078) संतरागाछी से सुबह 9:00 बजे रवाना होगी और अगले दिन शाम 4:45 बजे चेन्नई सेंट्रल पहुंचेगी। यह सेवा 29 जून और 6 जुलाई, 2026 (सोमवार) को चलेगी।

प्रमुख राज्यों में रूट कवरेज

यह ट्रेन आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई महत्वपूर्ण स्टेशनों से गुजरेगी और पूर्वी तट रूट पर कई शहरों को जोड़ेगी।

मुख्य स्टॉप में गुडूर जंक्शन, नेल्लोर रेलवे स्टेशन, विजयवाड़ा जंक्शन, दुव्वाडा (विशाखापत्तनम क्षेत्र), भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन और खड़गपुर जंक्शन शामिल हैं।

यात्रा की ज्यादा मांग के बीच यात्रियों के लिए राहत

चेन्नई–संतरागाछी स्पेशल ट्रेन का समय बढ़ाना तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत है। इस रूट पर मांग ज्यादा होने के कारण, अतिरिक्त सेवाओं से ज्यादा यात्रियों को यात्रा करने में मदद मिलेगी और व्यस्त यात्रा के समय में बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।

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रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। साउथ वेस्टर्न रेलवे ने SMVT बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम नॉर्थ के बीच चलने वाली कई स्पेशल ट्रेनों की सेवाओं को आगे बढ़ाने का ऐलान किया है। इससे जुलाई 2026 में कर्नाटक और केरल के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी और उन्हें सफर के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे। यहां पढ़ें पूरी खबर…