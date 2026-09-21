डॉ. अंबेडकर नगर और रीवा के बीच ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज है। पश्चिम रेलवे ने दुर्गापूजा, दीपावली सहित आगामी त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या और अतिरिक्त यात्री दबाव को देखते हुए दो साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है।
इन ट्रेनों के शुरू होने से मध्य प्रदेश के मालवा, भोपाल क्षेत्र और विंध्य क्षेत्र के यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।
स्पेशल ट्रेन का शेड्यूल
गाड़ी संख्या 01709 डॉ. अंबेडकर नगर-रीवा स्पेशल का संचालन 11 अक्टूबर से 15 नवंबर 2026 तक प्रत्येक रविवार को किया जाएगा। यह ट्रेन डॉ. अंबेडकर नगर से रात 9:20 बजे रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 2:30 बजे रीवा पहुंचेगी।
वापसी में गाड़ी संख्या 01710 रीवा-डॉ. अंबेडकर नगर स्पेशल का संचालन 10 अक्टूबर से 14 नवंबर 2026 तक प्रत्येक शनिवार को होगा। रीवा से ट्रेन रात 10:50 बजे रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 3:05 बजे डॉ. अंबेडकर नगर पहुंचेगी।
इन स्टेशनों पर भी मिलेगा ठहराव
दोनों दिशाओं में ट्रेन सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, गाडरवारा, पिपरिया, इटारसी, नर्मदापुरम, रानी कमलापति, सीहोर, शुजालपुर, मक्सी, देवास और इंदौर सहित प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी।
LHB कोच से चलेगी स्पेशल ट्रेन
रेलवे के अनुसार यह ट्रेन LHB रेक से संचालित होगी। इसमें थर्ड एसी, थर्ड एसी इकोनॉमी, स्लीपर और सामान्य श्रेणी के कोच उपलब्ध रहेंगे। इससे अलग-अलग श्रेणी के यात्रियों को यात्रा की सुविधा मिलेगी।
त्योहारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए फैसला
त्योहारों के समय बड़ी संख्या में लोग अपने घरों और रिश्तेदारों के यहां यात्रा करते हैं। इसी दौरान प्रमुख रेल मार्गों पर यात्री संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेन चलाने का उद्देश्य अतिरिक्त यात्री दबाव को देखते हुए यात्रा के लिए अतिरिक्त रेल सुविधा उपलब्ध कराना है।
रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि यात्रा से पहले ठहराव, समय-सारणी और उपलब्धता की नवीनतम जानकारी आधिकारिक रेलवे माध्यमों से अवश्य जांच लें।
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दिल्ली और मध्य प्रदेश के बीच ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज है। भारतीय रेलवे ने दिल्ली सराय रोहिल्ला और अशोकनगर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में एक-एक फेरा लगाएगी और यात्रियों को सफर के लिए एक अतिरिक्त रेल विकल्प देगी। यहां भी पढ़ें…