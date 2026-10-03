Special Train: ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज है। त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने एक स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ाने का निर्णय किया है।

पश्चिम रेलवे ने वलसाड-दनापुर स्पेशल ट्रेन नंबर 09025 और दनापुर-वलसाड स्पेशल ट्रेन नंबर 09026 की सेवा आगे बढ़ाई है। ट्रेन नंबर 09025 अब 23 नवंबर 2026 तक और ट्रेन नंबर 09026 24 नवंबर 2026 तक चलेगी।

कौन सी ट्रेन कब चलेगी?

– ट्रेन नंबर 09025 वलसाड-दनापुर स्पेशल हर सोमवार चलेगी। इसका सफर अब 23 नवंबर तक जारी रहेगा।

– वहीं, ट्रेन नंबर 09026 दनापुर-वलसाड स्पेशल हर मंगलवार चलेगी। यह ट्रेन अब 24 नवंबर तक चलेगी।

Western Railway Extends Special Train Trips



To meet additional travel demand and ensure passenger convenience, Western Railway has decided to extend the trips of Special Trains running on Special Fare.



The booking for extended trips of Train No. 09025 will open on 03.10.2026 at… pic.twitter.com/jqZ2btg9z6 — Western Railway (@WesternRly) October 2, 2026

बक्सर और आरा में भी रुकेगी ट्रेन

यात्रियों की सुविधा के लिए इन ट्रेनों को बक्सर और आरा स्टेशन पर भी अतिरिक्त ठहराव दिया जाएगा। इसका मतलब है कि इन दोनों स्टेशनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को भी इस ट्रेन से सफर करने का मौका मिलेगा।

दनापुर के पास बदला रहेगा ट्रेन का समय

रेलवे के मुताबिक, दनापुर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म से जुड़ी परेशानी के कारण ट्रेन के समय में कुछ बदलाव किया गया है। पंडित दीन दयाल उपाध्याय से दनापुर और फिर पंडित दीन दयाल उपाध्याय के बीच ट्रेन नए समय के अनुसार चलेगी।

हालांकि, वलसाड से प्रयागराज छिवकी और फिर वलसाड के बीच ट्रेन के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

कहां से बुक करें टिकट?

बढ़ाए गए फेरों के लिए टिकट की बुकिंग 3 अक्टूबर 2026 यानी आज से शुरू हो गई है। यात्री टिकट रेलवे के PRS काउंटर या IRCTC की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। ट्रेन के रुकने वाले स्टेशनों और समय की पूरी जानकारी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

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भारत की टेक इंडस्ट्री ने देश को कई ऐसे अरबपति दिए हैं, जिन्होंने Software Services और Internet बिजनेस के दम पर अरबों डॉलर की संपत्ति बनाई है। Forbes की 23 सितंबर 2026 को अपडेट की गई रियल-टाइम अरबपतियों की लिस्ट में कई भारतीय टेक दिग्गज शामिल हैं। इनमें शिव नादर, अजीम प्रेमजी, नारायण मूर्ति, सेनापति गोपालकृष्णन और संजीव बिखचंदानी के नाम शामिल हैं।

इनमें शिव नादर 28.4 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ सबसे आगे हैं। वहीं अजीम प्रेमजी, नारायण मूर्ति, सेनापति गोपालकृष्णन और संजीव बिखचंदानी भी अरबपतियों की इस लिस्ट में शामिल हैं। आइए जानते हैं…