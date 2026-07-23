Agra-Kolkata Special Train: आगरा से कोलकाता के बीच ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज है। उत्तर मध्य रेलवे ने यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए इस रूट पर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इससे दोनों शहरों के बीच सफर करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त ट्रेन सुविधा मिलेगी।

रेलवे के मुताबिक, यह स्पेशल ट्रेन सीमित अवधि के लिए संचालित की जाएगी और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के कई प्रमुख स्टेशनों पर भी ठहरेगी।

कब चलेगी आगरा-कोलकाता स्पेशल ट्रेन?

उत्तर मध्य रेलवे के अनुसार, गाड़ी संख्या 01911 आगरा कैंट से प्रत्येक गुरुवार को चलेगी। इसका पहला फेरा 23 जुलाई और अंतिम फेरा 24 सितंबर 2026 को होगा।

वहीं गाड़ी संख्या 01912 कोलकाता से प्रत्येक शुक्रवार को रवाना होगी। इसका पहला फेरा 24 जुलाई और अंतिम फेरा 25 सितंबर 2026 को संचालित किया जाएगा।

क्या रहेगा ट्रेन का समय?

आगरा कैंट से स्पेशल ट्रेन गुरुवार सुबह 3:40 बजे रवाना होगी। इसके बाद टूंडला, इटावा, कानपुर सेंट्रल, फतेहपुर, सूबेदारगंज और मिर्जापुर जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकते हुए अगले दिन यानी शुक्रवार सुबह 4:05 बजे कोलकाता पहुंचेगी।

वहीं वापसी में कोलकाता से ट्रेन शुक्रवार सुबह 7:25 बजे चलेगी और मिर्जापुर, सूबेदारगंज, फतेहपुर, कानपुर सेंट्रल, इटावा और टूंडला होते हुए शनिवार सुबह 8:00 बजे आगरा कैंट पहुंचेगी।

इन प्रमुख स्टेशनों पर भी मिलेगा ठहराव

मुख्य स्टेशनों के अलावा यह स्पेशल ट्रेन पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, सासाराम, गया जंक्शन, कोडरमा, पारसनाथ, गोमो जंक्शन, धनबाद जंक्शन, आसनसोल जंक्शन, दुर्गापुर, वर्धमान जंक्शन, बैण्डेल जंक्शन और नेहाटी जंक्शन पर भी रुकेगी। इससे इन शहरों के यात्रियों को भी सीधी यात्रा का लाभ मिलेगा।

कितने कोच होंगे?

रेलवे ने इस स्पेशल ट्रेन में कुल 19 कोच लगाए हैं। इनमें 1 एसी द्वितीय श्रेणी, 2 एसी तृतीय श्रेणी, 10 स्लीपर, 4 सामान्य और 2 एमएलआर/डी कोच शामिल हैं। इससे यात्रियों को विभिन्न श्रेणियों में सीटों का अतिरिक्त विकल्प मिलेगा।

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रेल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज है। उत्तर रेलवे ने जबलपुर और अयोध्या धाम जंक्शन के बीच चलने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों (01705/01706) की अवधि बढ़ाने का फैसला किया है।

अब इन ट्रेनों का संचालन दिसंबर 2026 के अंत तक जारी रहेगा, जिससे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। यहां पढ़ें पूरी खबर…