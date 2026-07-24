केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद CGHS (Central Government Health Scheme) पेंशनभोगी कार्ड बनवाने की प्रक्रिया अब पहले से ज्यादा आसान होने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में बड़ा बदलाव करते हुए CGHS वेब पोर्टल को ‘भविष्य’ (Bhavishya) पोर्टल के साथ इंटीग्रेट कर दिया है।

इस नए सिस्टम के लागू होने के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को आवेदन के दौरान पहले की तरह बार-बार जानकारी भरने की जरूरत नहीं होगी। इससे आवेदन प्रक्रिया तेज, आसान और पूरी तरह डिजिटल बनने की उम्मीद है।

स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य रिटायर होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बेहतर और सुविधाजनक सेवा उपलब्ध कराना है। नए इंटीग्रेशन के जरिए आवेदन प्रक्रिया में लगने वाला समय भी कम होगा और कागजी औपचारिकताएं भी घटेंगी।

रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए क्या बदला है?

पहले पेंशन से जुड़ी जानकारी ‘भविष्य’ ऐप पर प्रोसेस होती थी, लेकिन कर्मचारी को CGHS पेंशनभोगी कार्ड के लिए अलग से आवेदन करना पड़ता था इसका मतलब है उन्हें वही जानकारी दो बार भरनी पड़ती थी। इसके कारण ज्यादा कागज़ी काम और मैन्युअल वेरिफिकेशन करना पड़ता था।

इंटीग्रेटेड सिस्टम के तहत, जब ‘भविष्य’ ऐप पेंशन की जानकारी को मंजूरी दे देगा, तो वह जानकारी अपने आप CGHS आवेदन में आ जाएगी। ‘भविष्य’ ऐप से व्यक्ति और प्रशासनिक अधिकारी पेंशन मंज़ूरी और पेमेंट की प्रक्रिया को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।

किन्हें होगा फायदा?

रिटायरमेंट पर CGHS कार्ड के फायदों के लिए योग्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इस इंटीग्रेटेड सिस्टम से फायदा होगा।

क्या है सीजीएचएस?

केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) योजना के अंतर्गत नामांकित केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को व्यापक चिकित्सा देखभाल प्रदान करती है। आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, मौजूदा समय में भारत भर के 80 शहरों में लगभग 42 लाख लाभार्थी सीजीएचएस के अंतर्गत आते हैं।

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