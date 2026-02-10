केंद्र सरकार होली के ठीक पहले कर्मचारियों को गुड न्यूज दे सकती है। अगर अभी की उम्मीदें सही रहीं, तो डियरनेस अलाउंस (DA) 2 प्रतिशत बढ़ सकता है, जिससे सबसे कम सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए मिनिमम डीए 10,800 रुपये प्रति महीना हो जाएगा। पेंशनर्स को भी फायदा होने की संभावना है, क्योंकि डियरनेस रिलीफ (DR) भी डीए के हिसाब से ही होगा।

अभी कितना है डीए?

अभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 7वें पे कमीशन के फ्रेमवर्क के तहत 58% डीए मिल रहा है। यह रेट अक्टूबर 2025 से लागू है, जब सरकार ने उस समय मौजूद महंगाई के आंकड़ों के आधार पर 3% बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। अब महंगाई के नए आंकड़े आने के बाद एक और बढ़ोतरी की उम्मीदें बढ़ गई हैं।

क्यों है डीए में 2% बढ़ोतरी की संभावना?

डीए में बदलाव का कारण AICPI-IW (ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स–इंडस्ट्रियल वर्कर्स) है, जिसे लेबर मिनिस्ट्री हर महीने जारी करती है। दिसंबर 2025 के लिए AICPI-IW 148.2 था। 12 महीने का एवरेज 145.54 पर पहुंच गया है यानी कैलकुलेटेड डीए लगभग 60.33% है क्योंकि अभी DA 58% है, इसलिए यह हिसाब 2% की बढ़ोतरी की ओर इशारा करता है, जिससे डीए 60% हो जाएगा।

कैसे होगा मिनिमम डीए 10800 रुपये?

– लेवल 1 के कर्मचारियों के लिए मिनिमम बेसिक पे Rs 18000 है।

– 18000 रुपये का 2% = हर महीना 360 रुपये

– 18000 रुपये का 60% पर DA = हर महीना 10800 रुपये

इसका मतलब है कि सबसे कम सैलरी पाने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों का मंथली डीए बढ़ोतरी नोटिफाई होने के बाद 10,800 रुपये तक पहुंच जाएगा।

दो महीने का एरियर मिलने की संभावना

हालांकि, डीए में बढ़ोतरी जनवरी से लागू होने की उम्मीद है, लेकिन इसकी औपचारिक घोषणा आम तौर पर बाद में होती है। इस टाइमिंग गैप के कारण कर्मचारियों और पेंशनर्स को उनकी सैलरी या पेंशन में बदले हुए DA के साथ दो महीने (जनवरी और फरवरी) का एरियर मिलने की संभावना है।

होली की घोषणा की चर्चा तेज

राष्ट्रीय राजधानी में चर्चा बढ़ रही है कि सरकार होली से पहले DA बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है, जो इस साल 4 मार्च को है। आमतौर पर सरकार जनवरी के DA बढ़ोतरी की घोषणा मार्च में करती है और कई बार यह फैसला फरवरी के आखिरी हफ्ते या मार्च की शुरुआत में आता है। यह समय मौजूदा उम्मीदों से बिल्कुल मेल खाता है।

डीआर के जरिए पेंशनर्स को भी बराबर फायदा होगा

डीए बढ़ोतरी सिर्फ सेवारत कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं होगी। रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए यह बढ़ोतरी महंगाई राहत (DR) के रूप में होगी। डीआर को डीए के समान दर पर बदला जाता है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच बराबरी सुनिश्चित होती है। कुल मिलाकर कर्मचारियों और पेंशनर्स सहित 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को इस संभावित बढ़ोतरी से फायदा होने की उम्मीद है।

8वें वेतन आयोग का क्या?

7वां वेतन आयोग का टर्म आधिकारिक रुप से 31 दिसंबर, 2025 को खत्म हो गया, लेकिन 8वां वेतन आयोग अभी लागू नहीं हुआ है।

जब तक नए पे कमीशन की सिफारिशें लागू नहीं हो जातीं, डीए और डीआर 7वें वेतन आयोग फ्रेमवर्क के तहत जारी रहेंगे। यानी अभी अनाउंस किया गया कोई भी डीए हाइक तब तक वैलिड और पेबल रहेगा जब तक कि मौजूदा पे स्ट्रक्चर की जगह नया पे स्ट्रक्चर नहीं आ जाता।

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें। सोने-चांदी में निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।