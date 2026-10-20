Aadhaar News : आज के समय में आधार कार्ड एक बेहद ही महत्वपूर्ण डाक्यूमेंट बन गया है। सिम कार्ड खरीदना हो या फिर किसी सरकारी योजना का लाभ उठाना हो। आधार कार्ड की जरूरत पड़ती ही है। किसी भी योजना में लाभ उठाने में दिक्कत न हो इसके लिए आधार कार्ड हमेशा अपडेट रहना भी काफी जरूरी होता है।

अगर आपको भी अपना आधार अपडेट कराना है तो फिर आपके लिए गुड न्यूज है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार मोबाइल ऐप के जरिए ईमेल आईडी अपडेट करने की सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक मुफ्त कर दी है। इस सुविधा के लिए पहले 75 रुपये शुल्क देना पड़ता था। यह छूट 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2026 तक लागू है।

मुफ्त में आधार में ईमेल अपडेट कर सकते है

आपने अगर अभी तक अपने आधार में ईमेल अपडेट नहीं किया है या फिर आपकी ईमेल आईडी बदल गई है तो आप आधार ऐप के जरिए इसे अपडेट कर सकते हैं।

इस सुविधा का उद्देश्य आधार धारकों को अपनी संपर्क जानकारी अपडेट रखने और जरूरी सूचनाएं पाने में मदद करना है। UIDAI के अनुसार, यह छूट सिर्फ आधार मोबाइल ऐप के जरिए ईमेल अपडेट करने पर लागू है।

कैसे कर सकते हैं ईमेल अपडेट?

– आधिकारिक आधार ऐप डाउनलोड करें।

– ऐप ओपन करके जरूरी जानकारी के साथ लॉगिन करें।

– ईमेल आईडी अपडेट करने का विकल्प चुनें।

– मांगी गई जानकारी भरकर प्रक्रिया पूरी करें।

– निर्देशों के मुताबिक वेरिफिकेशन पूरा करें।

क्या हर आधार अपडेट है फ्री?

मुफ्त अपडेट की यह सुविधा केवल ईमेल आईडी अपडेट करने के लिए है। आधार में नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर या अन्य जानकारी बदलने पर अलग नियम और शुल्क लागू हो सकते हैं। वहीं, पहचान और पते से जुड़े दस्तावेज myAadhaar पोर्टल पर ऑनलाइन अपडेट करने की मुफ्त सुविधा 14 जून 2027 तक बढ़ाई गई है।

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