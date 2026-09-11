Festival Special Trains 2026: पर्युषण और दीपावली के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने दो फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों के संचालन का ऐलान किया है। ये ट्रेनें विशेष किराये पर बांद्रा टर्मिनस-भावनगर टर्मिनस और दादर-हजरत निजामुद्दीन के बीच चलेंगी।

रेलवे के मुताबिक, ट्रेन संख्या 09023/09024 की बुकिंग 11 सितंबर 2026 से और 04001 की बुकिंग 12 सितंबर 2026 से सभी PRS काउंटरों तथा IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू होगी।

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बांद्रा-भावनगर स्पेशल सिर्फ दो फेरे लगाएगी

पश्चिम रेलवे के अनुसार, ट्रेन संख्या 09023/09024 बांद्रा टर्मिनस और भावनगर टर्मिनस के बीच दो फेस्टिवल स्पेशल फेरे लगाएगी। यह ट्रेन 15 सितंबर 2026 को शाम 7:25 बजे बांद्रा टर्मिनस से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 10:30 बजे भावनगर पहुंचेगी।

वापसी में यही ट्रेन 16 सितंबर को शाम 5:40 बजे भावनगर से चलेगी और 17 सितंबर की सुबह 7:25 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी।

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दादर-निजामुद्दीन एसी स्पेशल के होंगे 14 फेरे

रेलवे ने ट्रेन संख्या 04001/04002 दादर–हज़रत निज़ामुद्दीन सुपरफास्ट एसी स्पेशल के भी संचालन की घोषणा की है। यह स्पेशल ट्रेन कुल 14 फेरे लगाएगी और त्योहारों के दौरान नियमित रूप से यात्रियों को सुविधा देगी।

दादर से यह ट्रेन 15 अक्टूबर से 26 नवंबर 2026 तक प्रत्येक गुरुवार चलेगी, जबकि हज़रत निज़ामुद्दीन से 13 अक्टूबर से 24 नवंबर 2026 तक हर मंगलवार संचालित होगी।

कब से शुरू होगी टिकट बुकिंग?

रेलवे ने दोनों ट्रेनों की बुकिंग की तारीखें भी तय कर दी हैं। बांद्रा–भावनगर स्पेशल (09023/09024) के लिए 11 सितंबर 2026 से रिजर्वेशन शुरू होगा, जबकि दादर–हज़रत निज़ामुद्दीन स्पेशल (04001) की बुकिंग 12 सितंबर 2026 से शुरू की जाएगी।

यात्री इन ट्रेनों के टिकट सभी PRS आरक्षण केंद्रों और IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से बुक कर सकेंगे।

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