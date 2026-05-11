हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार खुलते ही ज्वेलरी कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई। टाइटन, कल्याण ज्वैलर्स और सेनको गोल्ड जैसी बड़ी कंपनियों के शेयरों में तेज बिकवाली देखने को मिली। माना जा रहा है कि इसकी सबसे बड़ी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वह अपील है, जिसमें उन्होंने देशवासियों से अगले एक साल तक शादियों के लिए सोना खरीदने से बचने को कहा। इसी आशंका के चलते बाजार खुलते ही निवेशकों ने इन शेयरों से दूरी बनानी शुरू कर दी।

9% तक टूटे गोल्ड शेयर

टाइटन

सोमवार को शुरुआती कारोबार में टाइटन के शेयर की कीमत में 6.65% तक की गिरावट आई। अभी कंपनी का शेयर 11:56AM तक 6.60% की गिरावट के साथ 4216.20 रुपये के स्तर पर ट्रेड हो रहा है। कंपनी का शेयर आज अपने पिछले बंद 4,513.40 रुपये के मुकाबले गिरावट के साथ 4,350.00 रुपये के स्तर पर खुला। कंपनी का मार्केट कैप करीब 3,73,917.77 करोड़ रुपये है।

कल्याण ज्वैलर्स इंडिया

अभी कल्याण ज्वैलर्स इंडिया का शेयर 11:59AM तक 8.12% की गिरावट के साथ 390.15 रुपये के स्तर पर ट्रेड हो रहा है। कंपनी का शेयर आज अपने पिछले बंद 424.65 रुपये के मुकाबले गिरावट के साथ 409.05 रुपये के स्तर पर खुला। कंपनी का मार्केट कैप करीब 40,318.18 करोड़ रुपये है।

स्काई गोल्ड

स्काई गोल्ड के शेयर की कीमत में 9.14% की भारी गिरावट आई। अभी कंपनी का शेयर 12:03PM तक 7.23% की गिरावट के साथ 502.45 रुपये के स्तर पर ट्रेड हो रहा है। कंपनी का शेयर आज अपने पिछले बंद 541.25 रुपये के मुकाबले गिरावट के साथ 501.05 रुपये के स्तर पर खुला। कंपनी का मार्केट कैप करीब 7,787.06 करोड़ रुपये है।

Senco Gold

अभी Senco Gold का शेयर 12:06PM तक 8.33% की गिरावट के साथ 335 रुपये के स्तर पर ट्रेड हो रहा है। कंपनी का मार्केट कैप करीब 40,318.18 करोड़ रुपये है। कंपनी का शेयर आज अपने पिछले बंद 365.45 रुपये के मुकाबले गिरावट के साथ 349 रुपये के स्तर पर खुला।

पीएम मोदी की अपील

रविवार को हैदराबाद में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य पूर्व संकट के कारण विदेशी मुद्रा बचाने की आवश्यकता पर जोर दिया और नागरिकों से अगले एक वर्ष तक सोना खरीदने से बचने की अपील की। उन्होंने कहा, “हमें हर हाल में विदेशी मुद्रा बचानी होगी।” जिसके बाद यह गिरावट देखने को मिली।

शेयर बाजार की गिरावट के साथ शुरुआत

भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट देखने को मिल रही है। आज दोनों प्रमुख सूचकांक बीएससी सेंसेक्स (Bse Sensex) और एनएससी निफ्टी (Nse Nifty) लाल निशान पर खुले। सेंसेक्स 854.68 अंक या 1.11% गिरकर 76,473.51 पर आ गया, जबकि निफ्टी 235 अंक या 0.97% गिरकर 23,941.15 पर आ गया।

सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से टाइटन, इंटरग्लोब एविएशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इटर्नल, भारती एयरटेल और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर सबसे अधिक नुकसान में रहे। केवल एनटीपीसी और एचसीएल टेक के शेयर में तेजी रही।

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दुनिया में बढ़ते तनाव और युद्धों के बीच देशों का रक्षा खर्च लगातार बढ़ रहा है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2025 में वैश्विक सैन्य खर्च बढ़कर 2.887 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। अमेरिका इस सूची में पहले स्थान पर बना हुआ है, जबकि चीन और रूस भी टॉप देशों में शामिल हैं। भारत ने भी रक्षा बजट में बड़ा निवेश किया है और वह दुनिया के सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों में शामिल है। यहां पढ़ें पूरी खबर…

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