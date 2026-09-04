Gold, Silver Rate Today LIVE Updates: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए राहत की खबर है। आज 4 सितंबर को वायदा बाजार में दोनों कीमती धातुओं के भाव गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं।

सुबह 10:25 बजे एमसीएक्स पर अक्टूबर डिलीवरी वाला सोना 514 रुपये फिसलकर 1,55,261 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं दिसंबर डिलीवरी वाली चांदी 1,292 रुपये टूटकर 2,41,057 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है।

सोने-चांदी से जुड़े जरूरी सवाल जबाव

अगर आप सोना या चांदी खरीदने या इनमें निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो इन सवालों के जवाब आपके लिए बेहद काम के हैं।

चांदी खरीदते समय शुद्धता कैसे पहचानें?

चांदी पर 999, 925 जैसे प्योरिटी मार्क और विश्वसनीय विक्रेता का बिल इसकी गुणवत्ता की पहचान में मदद करते हैं।

क्या बिना बिल के सोना खरीदना सुरक्षित है?

नहीं। हमेशा बिल और BIS हॉलमार्क के साथ खरीदना चाहिए ताकि भविष्य में बिक्री की स्थिति में परेशानी न हो।

गोल्ड ETF और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में क्या अंतर है?

गोल्ड ETF शेयर बाजार के जरिए खरीदा-बेचा जाता है, जबकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सरकार द्वारा जारी निवेश साधन है जिसमें ब्याज का भी लाभ मिल सकता है।

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