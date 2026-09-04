Gold, Silver Rate Today LIVE Updates: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए राहत की खबर है। आज 4 सितंबर को वायदा बाजार में दोनों कीमती धातुओं के भाव गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं।
सुबह 10:25 बजे एमसीएक्स पर अक्टूबर डिलीवरी वाला सोना 514 रुपये फिसलकर 1,55,261 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं दिसंबर डिलीवरी वाली चांदी 1,292 रुपये टूटकर 2,41,057 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है।
सोने-चांदी से जुड़े जरूरी सवाल जबाव
अगर आप सोना या चांदी खरीदने या इनमें निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो इन सवालों के जवाब आपके लिए बेहद काम के हैं।
चांदी खरीदते समय शुद्धता कैसे पहचानें?
चांदी पर 999, 925 जैसे प्योरिटी मार्क और विश्वसनीय विक्रेता का बिल इसकी गुणवत्ता की पहचान में मदद करते हैं।
क्या बिना बिल के सोना खरीदना सुरक्षित है?
नहीं। हमेशा बिल और BIS हॉलमार्क के साथ खरीदना चाहिए ताकि भविष्य में बिक्री की स्थिति में परेशानी न हो।
गोल्ड ETF और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में क्या अंतर है?
गोल्ड ETF शेयर बाजार के जरिए खरीदा-बेचा जाता है, जबकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सरकार द्वारा जारी निवेश साधन है जिसमें ब्याज का भी लाभ मिल सकता है।
MCX का सोने का भाव और ज्वेलरी शॉप का रेट अलग क्यों होता है?
अगर हम MCX की बात करें तो mcx फ्यूचर्स ट्रेडिंग का भाव दिखाता है, जबकि ज्वेलरी शॉप का रेट स्थानीय टैक्स, प्रीमियम और बाजार की मांग को शामिल करता है।
वडोदरा में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Vadodara)
वडोदरा में आज 24 कैरेट सोना ₹15,671 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹14,365 और 18 कैरेट ₹11,754 प्रति ग्राम के भाव पर बिक रहा है।
बेंगलुरु में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Bangalore)
बेंगलुरु में आज सोने के ताजा भाव के अनुसार 24 कैरेट ₹15,666, 22 कैरेट ₹14,360 और 18 कैरेट ₹11,749 प्रति ग्राम है।
कोलकाता में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Kolkata)
कोलकाता में आज 24 कैरेट गोल्ड की कीमत ₹15,666, 22 कैरेट ₹14,360 और 18 कैरेट ₹11,749 प्रति ग्राम है।
राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना ₹15,681 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹14,375 और 18 कैरेट ₹11,764 प्रति ग्राम पर बिक रहा है।
BIS हॉलमार्क क्यों जरूरी है?
BIS हॉलमार्क यह प्रमाणित करता है कि सोना तय शुद्धता का है।
मुंबई में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Mumbai)
मुंबई सर्राफा बाजार में आज 24 कैरेट सोने का रेट ₹15,666, 22 कैरेट ₹14,360 और 18 कैरेट ₹11,749 प्रति ग्राम दर्ज किया गया है।
चेन्नई में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Chennai)
आज चेन्नई में 24 कैरेट सोना ₹15,666 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹14,360 प्रति ग्राम और 18 कैरेट ₹12,130 प्रति ग्राम के भाव पर उपलब्ध है।