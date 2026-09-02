Gold, Silver Rate Today LIVE Updates: बुधवार सुबह मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना और चांदी की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच गोल्ड फ्यूचर्स 1% से ज्यादा टूटा, जबकि सिल्वर में भी 1.33% की गिरावट दर्ज की गई।

सोने का ताजा भाव

5 अक्टूबर 2026 एक्सपायरी वाला MCX गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट सुबह 10:18 बजे 1,50,065 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। यह पिछले बंद भाव 1,51,729 रुपये के मुकाबले ₹1,664 की गिरावट दर्शाता है। सत्र के दौरान सोना 1,49,665 रुपये के निचले और 1,50,329 रुपये के ऊपरी स्तर तक गया।

चांदी भी 1% से ज्यादा फिसली

4 दिसंबर 2026 एक्सपायरी वाली MCX सिल्वर फ्यूचर्स सुबह 10:19 बजे 2,32,299 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। यह पिछले बंद भाव 2,35,441 रुपये से 3,142 रुपये नीचे है। आज के कारोबार में चांदी ने 2,31,811 रुपये का लो और 2,32,696 रुपये का हाई बनाया।

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