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Gold, Silver Rate Today LIVE Updates: बुधवार सुबह मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना और चांदी की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच गोल्ड फ्यूचर्स 1% से ज्यादा टूटा, जबकि सिल्वर में भी 1.33% की गिरावट दर्ज की गई।

सोने का ताजा भाव

5 अक्टूबर 2026 एक्सपायरी वाला MCX गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट सुबह 10:18 बजे 1,50,065 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। यह पिछले बंद भाव 1,51,729 रुपये के मुकाबले ₹1,664 की गिरावट दर्शाता है। सत्र के दौरान सोना 1,49,665 रुपये के निचले और 1,50,329 रुपये के ऊपरी स्तर तक गया।

चांदी भी 1% से ज्यादा फिसली

4 दिसंबर 2026 एक्सपायरी वाली MCX सिल्वर फ्यूचर्स सुबह 10:19 बजे 2,32,299 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। यह पिछले बंद भाव 2,35,441 रुपये से 3,142 रुपये नीचे है। आज के कारोबार में चांदी ने 2,31,811 रुपये का लो और 2,32,696 रुपये का हाई बनाया।

आपके शहर के सोने-चांदी के ताजा भाव के लिए हमारे लाइव ब्लॉग में बने रहे…

Live Updates
11:05 (IST) 2 Sep 2026

कोलकाता में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Kolkata)

कोलकाता में आज 24 कैरेट सोना ₹15,677 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹14,370 प्रति ग्राम और 18 कैरेट ₹11,785 प्रति ग्राम के स्तर पर है।

10:37 (IST) 2 Sep 2026
आज दिल्ली में 18k और 22 कैरेट सोने की कीमत

आज दिल्ली में 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,800 प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹14,385 प्रति ग्राम है।

10:36 (IST) 2 Sep 2026

मुंबई में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Mumbai)

मुंबई में आज 24 कैरेट सोने का भाव ₹15,677 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹14,370 प्रति ग्राम और 18 कैरेट ₹11,785 प्रति ग्राम है।

10:35 (IST) 2 Sep 2026

चेन्नई में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Chennai)

चेन्नई में आज 24 कैरेट सोना ₹15,677 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹14,370 प्रति ग्राम और 18 कैरेट ₹12,140 प्रति ग्राम पर बिक रहा है।