Gold, Silver Rate Today LIVE Updates: त्योहारी सीजन में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। शुक्रवार, 23 अक्टूबर को MCX पर दोनों कीमती धातुएं सस्ती हुई हैं। ऐसे में अगर आप धनतेरस या दिवाली के लिए सोना-चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो आज के ताजा भाव आपके लिए अहम हो सकते हैं।

सुबह 10 बजे MCX पर दिसंबर एक्सपायरी वाला सोना 1,424 रुपये यानी 0.99% गिरकर 1,41,885 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं, चांदी की कीमत में 6,600 रुपये यानी 3.31% की गिरावट आई और यह 1,92,999 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 1,43,309 रुपये और चांदी 1,99,599 रुपये पर बंद हुई थी।

सोने और चांदी के भाव में आई इस गिरावट से खरीदारों को राहत मिल सकती है। हालांकि, MCX के वायदा भाव और ज्वेलरी दुकानों पर मिलने वाले रेट में अंतर हो सकता है। ऐसे में खरीदारी से पहले अपने शहर में सोने के ताजा भाव जरूर चेक करें…

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