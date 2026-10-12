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Aaj Ka Sone Chandi Ka Bhav Kya Hai: सोने और चांदी की वायदा कीमतों में सोमवार, 12 अक्टूबर 2026 को गिरावट देखने को मिल रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सुबह 10:12 बजे दिसंबर एक्सपायरी वाला सोना 1,006 रुपये यानी 0.66% गिरकर 1,50,493 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। पिछले कारोबारी सत्र में इसका बंद भाव 1,51,499 रुपये रहा था।

वहीं, चांदी की कीमतों में भी कमजोरी देखने को मिली। MCX पर दिसंबर एक्सपायरी वाली चांदी सुबह 10:12 बजे 645 रुपये यानी 0.29% गिरकर 2,25,110 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। पिछले कारोबारी सत्र में चांदी का भाव 2,25,755 रुपये प्रति किलोग्राम था। इस तरह शुरुआती कारोबार में सोने और चांदी, दोनों की वायदा कीमतें गिरावट के साथ कारोबार करती नजर आईं।

वही, गुडरिटर्न्स पर 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 15098 रुपये, 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 13840 रुपये और 18 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 11324 रुपये है। अगर चांदी की बात करें तो एक किलो चांदी का भाव 2.4 लाख रुपये है। आपके शहर के गोल्ड-सिल्वर के ताजा भाव जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग पर बने रहे…

Live Updates
11:26 (IST) 12 Oct 2026

अहमदाबाद में आज चांदी की कीमत

अहमदाबाद में 10 ग्राम चांदी का भाव 2,400 रुपये है। वहीं, 100 ग्राम चांदी की कीमत 24,000 रुपये और एक किलो चांदी का रेट 2,40,000 रुपये है।

10:52 (IST) 12 Oct 2026

हैदराबाद में आज सोने की कीमत

हैदराबाद में आज एक ग्राम 24 कैरेट सोने के लिए 15,098 रुपये देने होंगे। 22 कैरेट सोने की कीमत 13,840 रुपये, जबकि 18 कैरेट का भाव 11,324 रुपये प्रति ग्राम है।

10:32 (IST) 12 Oct 2026

आज कोलकाता, बेंगलुरु में सोने की कीमत

आज कोलकाता, बेंगलुरु में 24 कैरेट एक ग्राम सोना 15,098 रुपये का है। 22 कैरेट की कीमत 13,840 रुपये और 18 कैरेट का भाव 11,324 रुपये प्रति ग्राम है।

10:32 (IST) 12 Oct 2026

आज दिल्ली में सोने की कीमत

दिल्ली में 24 कैरेट सोने का रेट 15,113 रुपये प्रति ग्राम है। 22 कैरेट सोने के लिए 13,855 रुपये, जबकि 18 कैरेट सोने के लिए 11,339 रुपये प्रति ग्राम देने होंगे।

10:32 (IST) 12 Oct 2026

आज मुंबई में सोने की कीमत

मुंबई में एक ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 15,098 रुपये है। वहीं, 22 कैरेट सोना 13,840 रुपये और 18 कैरेट सोना 11,324 रुपये प्रति ग्राम का है।

10:31 (IST) 12 Oct 2026

चेन्नई में आज सोने की कीमत

चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने का भाव 15,098 रुपये प्रति ग्राम है। 22 कैरेट सोना 13,840 रुपये और 18 कैरेट सोना 11,370 रुपये प्रति ग्राम के भाव पर है।