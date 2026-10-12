Aaj Ka Sone Chandi Ka Bhav Kya Hai: सोने और चांदी की वायदा कीमतों में सोमवार, 12 अक्टूबर 2026 को गिरावट देखने को मिल रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सुबह 10:12 बजे दिसंबर एक्सपायरी वाला सोना 1,006 रुपये यानी 0.66% गिरकर 1,50,493 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। पिछले कारोबारी सत्र में इसका बंद भाव 1,51,499 रुपये रहा था।

वहीं, चांदी की कीमतों में भी कमजोरी देखने को मिली। MCX पर दिसंबर एक्सपायरी वाली चांदी सुबह 10:12 बजे 645 रुपये यानी 0.29% गिरकर 2,25,110 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। पिछले कारोबारी सत्र में चांदी का भाव 2,25,755 रुपये प्रति किलोग्राम था। इस तरह शुरुआती कारोबार में सोने और चांदी, दोनों की वायदा कीमतें गिरावट के साथ कारोबार करती नजर आईं।

वही, गुडरिटर्न्स पर 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 15098 रुपये, 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 13840 रुपये और 18 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 11324 रुपये है। अगर चांदी की बात करें तो एक किलो चांदी का भाव 2.4 लाख रुपये है। आपके शहर के गोल्ड-सिल्वर के ताजा भाव जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग पर बने रहे…

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