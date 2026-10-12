Aaj Ka Sone Chandi Ka Bhav Kya Hai: सोने और चांदी की वायदा कीमतों में सोमवार, 12 अक्टूबर 2026 को गिरावट देखने को मिल रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सुबह 10:12 बजे दिसंबर एक्सपायरी वाला सोना 1,006 रुपये यानी 0.66% गिरकर 1,50,493 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। पिछले कारोबारी सत्र में इसका बंद भाव 1,51,499 रुपये रहा था।
वहीं, चांदी की कीमतों में भी कमजोरी देखने को मिली। MCX पर दिसंबर एक्सपायरी वाली चांदी सुबह 10:12 बजे 645 रुपये यानी 0.29% गिरकर 2,25,110 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। पिछले कारोबारी सत्र में चांदी का भाव 2,25,755 रुपये प्रति किलोग्राम था। इस तरह शुरुआती कारोबार में सोने और चांदी, दोनों की वायदा कीमतें गिरावट के साथ कारोबार करती नजर आईं।
वही, गुडरिटर्न्स पर 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 15098 रुपये, 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 13840 रुपये और 18 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 11324 रुपये है। अगर चांदी की बात करें तो एक किलो चांदी का भाव 2.4 लाख रुपये है। आपके शहर के गोल्ड-सिल्वर के ताजा भाव जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग पर बने रहे…
अहमदाबाद में आज चांदी की कीमत
अहमदाबाद में 10 ग्राम चांदी का भाव 2,400 रुपये है। वहीं, 100 ग्राम चांदी की कीमत 24,000 रुपये और एक किलो चांदी का रेट 2,40,000 रुपये है।
हैदराबाद में आज सोने की कीमत
हैदराबाद में आज एक ग्राम 24 कैरेट सोने के लिए 15,098 रुपये देने होंगे। 22 कैरेट सोने की कीमत 13,840 रुपये, जबकि 18 कैरेट का भाव 11,324 रुपये प्रति ग्राम है।
आज कोलकाता, बेंगलुरु में सोने की कीमत
आज कोलकाता, बेंगलुरु में 24 कैरेट एक ग्राम सोना 15,098 रुपये का है। 22 कैरेट की कीमत 13,840 रुपये और 18 कैरेट का भाव 11,324 रुपये प्रति ग्राम है।
आज दिल्ली में सोने की कीमत
दिल्ली में 24 कैरेट सोने का रेट 15,113 रुपये प्रति ग्राम है। 22 कैरेट सोने के लिए 13,855 रुपये, जबकि 18 कैरेट सोने के लिए 11,339 रुपये प्रति ग्राम देने होंगे।
आज मुंबई में सोने की कीमत
मुंबई में एक ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 15,098 रुपये है। वहीं, 22 कैरेट सोना 13,840 रुपये और 18 कैरेट सोना 11,324 रुपये प्रति ग्राम का है।
चेन्नई में आज सोने की कीमत
चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने का भाव 15,098 रुपये प्रति ग्राम है। 22 कैरेट सोना 13,840 रुपये और 18 कैरेट सोना 11,370 रुपये प्रति ग्राम के भाव पर है।