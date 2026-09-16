Gold, Silver Rate Today LIVE Updates: MCX पर बुधवार सुबह 10:21 बजे सोने के 5 अक्टूबर 2026 वायदा में मजबूती देखने को मिली। सोना 1,51,590 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है, जो पिछले बंद भाव से 781 रुपये यानी 0.52% ऊपर है। आज के सत्र में सोने ने 1,51,450 रुपये का निचला और 1,52,100 रुपये का ऊपरी स्तर छुआ।
वहीं, चांदी के 4 दिसंबर 2026 वायदा में तेज खरीदारी देखने को मिली। चांदी का भाव 2,35,102 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया, जो पिछले बंद भाव से 2,984 रुपये यानी 1.29% की बढ़त है। कारोबार के दौरान चांदी ने 2,34,540 रुपये का लो और 2,35,988 रुपये का हाई बनाया।
वही, गुडरिटर्न्स पर 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 27 रुपये की तेजी के सात 15344 रुपये, 22 कैरेट सोने की कीमत 25 रुपये की तेजी के साथ 14065 रुपये और 18 कैरेट सोने की कीमत 11508 रुपये है।
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बेंगलुरु में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Bangalore)
आज बेंगलुरु में 24 कैरेट सोना ₹15,344 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹14,065 प्रति ग्राम और 18 कैरेट ₹11,508 प्रति ग्राम के भाव पर उपलब्ध है।
चांदी खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें?
चांदी का वजन, शुद्धता, बिल और यदि उपलब्ध हो तो गुणवत्ता का प्रमाण जरूर चेक करें।
क्या 24 कैरेट से गहने बनते हैं?
बहुत कम। क्योंकि 24 कैरेट सोना नरम होता है, इसलिए रोज पहनने वाले गहनों के लिए 22 या 18 कैरेट ज्यादा उपयुक्त रहता है।
कोलकाता में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Kolkata)
24 कैरेट - ₹15,344 प्रति ग्राम
22 कैरेट - ₹14,065 प्रति ग्राम
18 कैरेट - ₹11,508 प्रति ग्राम
आज दिल्ली में 24 और 22 कैरेट सोने की कीमत
दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना ₹15,359 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹14,080 प्रति ग्राम और 18 कैरेट ₹11,523 प्रति ग्राम के भाव पर उपलब्ध है।
आज मुंबई में 24, 22, 18 कैरेट सोने की कीमत
आज मुंबई में 24 कैरेट सोना ₹15,344 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹14,065 प्रति ग्राम और 18 कैरेट ₹11,508 प्रति ग्राम के भाव पर उपलब्ध है।
चेन्नई में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Chennai)
आज चेन्नई में 24 कैरेट सोना ₹15,344 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹14,065 प्रति ग्राम और 18 कैरेट ₹11,834 प्रति ग्राम के भाव पर उपलब्ध है।