Gold, Silver Rate Today LIVE Updates: MCX पर बुधवार सुबह 10:21 बजे सोने के 5 अक्टूबर 2026 वायदा में मजबूती देखने को मिली। सोना 1,51,590 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है, जो पिछले बंद भाव से 781 रुपये यानी 0.52% ऊपर है। आज के सत्र में सोने ने 1,51,450 रुपये का निचला और 1,52,100 रुपये का ऊपरी स्तर छुआ।

वहीं, चांदी के 4 दिसंबर 2026 वायदा में तेज खरीदारी देखने को मिली। चांदी का भाव 2,35,102 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया, जो पिछले बंद भाव से 2,984 रुपये यानी 1.29% की बढ़त है। कारोबार के दौरान चांदी ने 2,34,540 रुपये का लो और 2,35,988 रुपये का हाई बनाया।

वही, गुडरिटर्न्स पर 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 27 रुपये की तेजी के सात 15344 रुपये, 22 कैरेट सोने की कीमत 25 रुपये की तेजी के साथ 14065 रुपये और 18 कैरेट सोने की कीमत 11508 रुपये है।

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