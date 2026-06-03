Gold, Silver Rate Today LIVE Updates: सोने-चांदी की कीमत बुधवार, 3 जून को गिरावट देखने को मिल रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) पर सुबह करीब 11:21 बजे अगस्त वायदा 0.28% गिरकर 1,58,902 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि एमसीएक्स सिल्वर जुलाई वायदा 0.64 फीसदी गिरकर 2,65,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया।

गोल्ड सिल्वर का ताजा भाव

गुडरिटर्न्स की वेबसाइट पर 1 ग्राम सोने का भाव 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 15622 रुपये है। वही, एक किलो चांदी का भाव 2 लाख 80 हजार रुपये है।

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