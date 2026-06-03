Gold, Silver Rate Today LIVE Updates: सोने-चांदी की कीमत बुधवार, 3 जून को गिरावट देखने को मिल रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) पर सुबह करीब 11:21 बजे अगस्त वायदा 0.28% गिरकर 1,58,902 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि एमसीएक्स सिल्वर जुलाई वायदा 0.64 फीसदी गिरकर 2,65,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया।
गोल्ड सिल्वर का ताजा भाव
गुडरिटर्न्स की वेबसाइट पर 1 ग्राम सोने का भाव 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 15622 रुपये है। वही, एक किलो चांदी का भाव 2 लाख 80 हजार रुपये है।
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पुणे में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Pune)
पुणे में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,622 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,320 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,717 प्रति ग्राम है।
केरल में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Kerala)
केरल में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,622 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,320 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,717 प्रति ग्राम है।
हैदराबाद में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Hyderabad)
हैदराबाद में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,622 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,320 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,717 प्रति ग्राम है।
आज चेन्नई में चांदी की कीमत (Silver Price Today in Chennai)
आज चेन्नई में 10 ग्राम चांदी की कीमत 2900 रुपये, 100 ग्राम चांदी की कीमत 29000 रुपये और 1 किलो चांदी की कीमत 290000 रुपये है।
बेंगलुरु में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Bangalore)
बेंगलुरु में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,622 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,320 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,717 प्रति ग्राम है।
कोलकाता में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Kolkata)
कोलकाता में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,622 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,320 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,716 प्रति ग्राम है।
दिल्ली में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Delhi)
दिल्ली में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,637 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,335 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,732 प्रति ग्राम है।
मुंबई में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Mumbai)
मुंबई में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,622 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,320 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,717 प्रति ग्राम है।
चेन्नई में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Chennai)
चेन्नई में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,818 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,500 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹12,180 प्रति ग्राम है।