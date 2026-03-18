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Gold/Silver Rate Today LIVE Updates: देश में सोने-चांदी की कीमतों में बुधवार, 18 मार्च 2026 को गिरावट देखने को मिली। बुधवार को शुरुआती कारोबार में MCX गोल्ड अप्रैल अनुबंध में 0.29 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 1,55,527 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि MCX सिल्वर मई वायदा में 0.50% से ज्यादा की गिरावट आई और यह 2,50,899 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया।

गोल्ड-सिल्वर के ताजा रेट

गुडरिटर्न्स की वेबसाइट के अनुसार, बुधवार को 24 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड का रेट 33 रुपये की गिरावट के साथ 15775 रुपये है। वही, एक किलो चांदी का भाव 10000 रुपये की तेजी के साथ 265000 रुपये है।

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें। सोने-चांदी में निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।

Live Updates
10:05 (IST) 18 Mar 2026

नागपुर में आज सोने की कीमत (Gold Rate Today in Nagpur, 18 March 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹15,775 प्रति ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹14,460 प्रति ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹11,831 प्रति ग्राम

09:50 (IST) 18 Mar 2026

मुंबई में आज सोने की कीमत (Todays Gold Rate in Mumbai, 18 March 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹15,775 प्रति ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹14,460 प्रति ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹11,831 प्रति ग्राम

09:49 (IST) 18 Mar 2026

दिल्ली में आज सोने की कीमत (Todays Gold Rate in Delhi, 18 March 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹15,824 प्रति ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹14,506 प्रति ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹11,872 प्रति ग्राम

09:48 (IST) 18 Mar 2026

जयपुर में आज सोने की कीमत (Todays Gold Rate in Jaipur, 18 March 2026)

24 कैरेट सोना (99.9% शुद्धता): ₹15,824 प्रति ग्राम

22 कैरेट सोना (91.6% शुद्धता): ₹14,506 प्रति ग्राम

18 कैरेट सोना (75% शुद्धता): ₹11,872 प्रति ग्राम