Gold/Silver Rate Today LIVE Updates: देश में सोने-चांदी की कीमतों में बुधवार, 18 मार्च 2026 को गिरावट देखने को मिली। बुधवार को शुरुआती कारोबार में MCX गोल्ड अप्रैल अनुबंध में 0.29 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 1,55,527 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि MCX सिल्वर मई वायदा में 0.50% से ज्यादा की गिरावट आई और यह 2,50,899 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया।

गोल्ड-सिल्वर के ताजा रेट

गुडरिटर्न्स की वेबसाइट के अनुसार, बुधवार को 24 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड का रेट 33 रुपये की गिरावट के साथ 15775 रुपये है। वही, एक किलो चांदी का भाव 10000 रुपये की तेजी के साथ 265000 रुपये है।

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