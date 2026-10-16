Gold, Silver Rate Today LIVE Updates : सोने और चांदी की कीमतों में शुक्रवार, 16 अक्टूबर को तेजी देखने को मिल रही है। सुबह 10:14 बजे MCX पर 4 दिसंबर 2026 की एक्सपायरी वाला सोने का वायदा भाव 731 रुपये यानी 0.50% बढ़कर 1,48,220 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। पिछले कारोबारी सत्र में इसका बंद भाव 1,47,489 रुपये था।

वहीं, चांदी की कीमतों में भी बढ़त दर्ज की गई। सुबह 10:16 बजे MCX पर 4 दिसंबर 2026 की एक्सपायरी वाली चांदी 2,215 रुपये यानी 1.05% चढ़कर 2,12,875 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। पिछले सत्र में चांदी का भाव 2,10,660 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। आपके शहर के ताजा भाव जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग में बने रहे…

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