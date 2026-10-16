Gold, Silver Rate Today LIVE Updates : सोने और चांदी की कीमतों में शुक्रवार, 16 अक्टूबर को तेजी देखने को मिल रही है। सुबह 10:14 बजे MCX पर 4 दिसंबर 2026 की एक्सपायरी वाला सोने का वायदा भाव 731 रुपये यानी 0.50% बढ़कर 1,48,220 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। पिछले कारोबारी सत्र में इसका बंद भाव 1,47,489 रुपये था।
वहीं, चांदी की कीमतों में भी बढ़त दर्ज की गई। सुबह 10:16 बजे MCX पर 4 दिसंबर 2026 की एक्सपायरी वाली चांदी 2,215 रुपये यानी 1.05% चढ़कर 2,12,875 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। पिछले सत्र में चांदी का भाव 2,10,660 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। आपके शहर के ताजा भाव जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग में बने रहे…
कोलकाता में आज सोने की कीमत
कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने का एक ग्राम 14,744 रुपये का है। वहीं, 22 कैरेट की कीमत 13,515 रुपये और 18 कैरेट सोने का भाव 11,058 रुपये प्रति ग्राम है।
दिल्ली में आज सोने की कीमत
दिल्ली में 24 कैरेट सोने का रेट 14,759 रुपये प्रति ग्राम है। यहां 22 कैरेट सोना 13,530 रुपये और 18 कैरेट सोना 11,073 रुपये प्रति ग्राम के भाव पर है।
मुंबई में आज सोने की कीमत
मुंबई में एक ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 14,744 रुपये है। 22 कैरेट के लिए 13,515 रुपये और 18 कैरेट सोने के लिए 11,058 रुपये प्रति ग्राम देने होंगे।
आज चेन्नई में सोने की कीमत
चेन्नई में 24 कैरेट सोने का भाव 14,744 रुपये प्रति ग्राम है। 22 कैरेट सोना 13,515 रुपये, जबकि 18 कैरेट सोना 11,115 रुपये प्रति ग्राम का मिल रहा है।