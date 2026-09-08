Gold, Silver Rate Today LIVE Updates: मंगलवार, 8 सितंबर 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। MCX पर गोल्ड अक्टूबर फ्यूचर्स 1,232 रुपये (0.81%) चढ़कर 1,54,050 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है, जबकि सिल्वर दिसंबर फ्यूचर्स 2,340 रुपये (0.98%) की बढ़त के साथ 2,41,356 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है।
गुडरिटर्न्स के मुताबिक, लखनऊ और पटना में भी सोने-चांदी की कीमत में तेजी देखने को मिल रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज 24 कैरेट सोना 15,550 रुपये, 22 कैरेट 14,255 रुपये और 18 कैरेट 11,666 रुपये प्रति ग्राम बिक रहा है। वहीं बिहार की राजधानी पटना में 24 कैरेट सोने का भाव 15,540 रुपये, 22 कैरेट 14,245 रुपये और 18 कैरेट 11,656 रुपये प्रति ग्राम है।
अगर आप आज खरीदारी करने जा रहे हैं, तो अपने शहर के ताजा रेट जरूर चेक कर लें…
हैदराबाद में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Hyderabad)
आज हैदराबाद में 24 कैरेट सोना ₹15,535 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹14,240 प्रति ग्राम और 18 कैरेट ₹11,651 प्रति ग्राम के भाव पर उपलब्ध है।
बेंगलुरु में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Bangalore)
आज बेंगलुरु में 24 कैरेट सोना ₹15,535 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹14,240 प्रति ग्राम और 18 कैरेट ₹11,651 प्रति ग्राम के भाव पर उपलब्ध है।
कोलकाता में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Kolkata)
आज कोलकाता में 24 कैरेट सोना ₹15,535 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹14,240 प्रति ग्राम और 18 कैरेट ₹11,651 प्रति ग्राम के भाव पर उपलब्ध है।
आज दिल्ली में सोने की कीमत
आज दिल्ली में 24 कैरेट सोना ₹15,550 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹14,255 प्रति ग्राम और 18 कैरेट ₹11,666 प्रति ग्राम के भाव पर उपलब्ध है।
मुंबई में आज 24, 22, 18 कैरेट सोने की कीमत (Gold Price Today in Mumbai)
आज मुंबई में 24 कैरेट सोना ₹15,535 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹14,240 प्रति ग्राम और 18 कैरेट ₹11,651 प्रति ग्राम के भाव पर उपलब्ध है।
चेन्नई में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Chennai)
आज चेन्नई में 24 कैरेट सोना ₹15,567 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹14,270 प्रति ग्राम और 18 कैरेट ₹12,040 प्रति ग्राम के भाव पर उपलब्ध है।