Gold, Silver Rate Today LIVE Updates: मंगलवार, 8 सितंबर 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। MCX पर गोल्ड अक्टूबर फ्यूचर्स 1,232 रुपये (0.81%) चढ़कर 1,54,050 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है, जबकि सिल्वर दिसंबर फ्यूचर्स 2,340 रुपये (0.98%) की बढ़त के साथ 2,41,356 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है।

गुडरिटर्न्स के मुताबिक, लखनऊ और पटना में भी सोने-चांदी की कीमत में तेजी देखने को मिल रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज 24 कैरेट सोना 15,550 रुपये, 22 कैरेट 14,255 रुपये और 18 कैरेट 11,666 रुपये प्रति ग्राम बिक रहा है। वहीं बिहार की राजधानी पटना में 24 कैरेट सोने का भाव 15,540 रुपये, 22 कैरेट 14,245 रुपये और 18 कैरेट 11,656 रुपये प्रति ग्राम है।

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