Gold/Silver Rate Today Delhi, Noida, Hyderabad, Chennai LIVE Updates: सोने-चांदी के भाव में बुधवार, 27 मई को तेजी देखने को मिल रही है। आज जून डिलीवरी वाला सोना लगभग 1,57,774 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार करता दिख रहा है। वहीं, जुलाई डिलीवरी वाली चांदी करीब 0.65 फीसदी तेजी के साथ 2,72,400 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई।
उधर, गुडरिटर्न्स वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 15,829 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया। वहीं, चांदी की कीमत करीब 2,85,000 रुपये प्रति किलो के आसपास पहुंच गई है।
कोलकाता में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Kolkata)
कोलकाता में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,829 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,510 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,872 प्रति ग्राम है।
दिल्ली में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Delhi)
दिल्ली में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,844 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,525 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,887 प्रति ग्राम है।
मुंबई में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Mumbai)
मुंबई में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,829 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,510 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,872 प्रति ग्राम है।
चेन्नई में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Chennai)
चेन्नई में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,982 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,650 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹12,290 प्रति ग्राम है।