Gold/Silver Rate Today Delhi, Noida, Hyderabad, Chennai LIVE Updates: सोने-चांदी के भाव में बुधवार, 27 मई को तेजी देखने को मिल रही है। आज जून डिलीवरी वाला सोना लगभग 1,57,774 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार करता दिख रहा है। वहीं, जुलाई डिलीवरी वाली चांदी करीब 0.65 फीसदी तेजी के साथ 2,72,400 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई।

उधर, गुडरिटर्न्स वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 15,829 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया। वहीं, चांदी की कीमत करीब 2,85,000 रुपये प्रति किलो के आसपास पहुंच गई है।

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