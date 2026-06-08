Gold, Silver Rate Today LIVE Updates: सोने-चांदी के भाव में सोमवार,8 जून को गिरावट देखने को मिल रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) पर सुबह करीब 10:06 बजे अगस्त वायदा सोना 1:05% की गिरावट के साथ 1,53,962 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि एमसीएक्स सिल्वर जुलाई वायदा 2.05 फीसदी गिरावट के साथ 2,43,450 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया।

गोल्ड सिल्वर का ताजा भाव

गुडरिटर्न्स की वेबसाइट पर 1 ग्राम सोने का भाव 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 15169 रुपये है। वही, एक किलो चांदी का भाव 2 लाख 60 हजार रुपये है।

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