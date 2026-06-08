Gold, Silver Rate Today LIVE Updates: सोने-चांदी के भाव में सोमवार,8 जून को गिरावट देखने को मिल रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) पर सुबह करीब 10:06 बजे अगस्त वायदा सोना 1:05% की गिरावट के साथ 1,53,962 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि एमसीएक्स सिल्वर जुलाई वायदा 2.05 फीसदी गिरावट के साथ 2,43,450 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया।
गोल्ड सिल्वर का ताजा भाव
गुडरिटर्न्स की वेबसाइट पर 1 ग्राम सोने का भाव 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 15169 रुपये है। वही, एक किलो चांदी का भाव 2 लाख 60 हजार रुपये है।
ताजा भाव और बाजार की हर हलचल जानने के लिए हमारे Gold-Silver Live Blog से जुड़े रहें…
हैदराबाद में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Hyderabad)
हैदराबाद में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,169 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹13,905 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,377 प्रति ग्राम है।
बेंगलुरु में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Bangalore)
बेंगलुरु में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,169 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹13,905 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,377 प्रति ग्राम है।
कोलकाता में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Kolkata)
कोलकाता में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,169 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹13,905 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,377 प्रति ग्राम है।
दिल्ली में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Delhi)
दिल्ली में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,184 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹13,920 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,392 प्रति ग्राम है।
अहमदाबाद में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Ahmedabad)
अहमदाबाद में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,174 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹13,910 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,382 प्रति ग्राम है।
मुंबई में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Mumbai)
मुंबई में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,169 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹13,905 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,377 प्रति ग्राम है।
चेन्नई में आज सोने की कीमत (Gold Price Today in Chennai)
चेन्नई में आज सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए ₹15,349 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने के लिए ₹14,070 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने के लिए ₹11,795 प्रति ग्राम है।