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Gold/Silver Rate Today Delhi, Noida, Hyderabad LIVE Updates: सोने-चांदी के दाम में पिछले कुछ महीनों से लगातार उतार-चढ़ाव जारी है। अगर आप त्योहारी सीजन में या निवेश के उद्देश्य से सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो जान लें भारत में आज सोने-चांदी का भाव (Gold Price Today in india) कितना है।

सोने-चांदी की कीमतों से जुड़े सवाल (Gold-Silver Rate FAQ)

सवाल: चांदी की कीमत कैसे तय होती है?
जवाब: चांदी की कीमत भी अंतरराष्ट्रीय बाजार, औद्योगिक मांग, डॉलर की स्थिति और निवेशकों की मांग के आधार पर तय होती है।

सवाल: क्यों बढ़ती-घटती हैं सोने की कीमतें?
जवाब: सोने की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की मजबूती, महंगाई और वैश्विक तनाव जैसे वजहों से प्रभावित होती हैं।

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें। सोने-चांदी में निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।

Live Updates
08:33 (IST) 8 Apr 2026

गोल्ड ईटीएफ कैसे खरीदा जा सकता है?

निवेशक गोल्ड ईटीएफ को डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए खरीद सकते हैं। इसे शेयरों की तरह कभी भी मार्केट में खरीदा और बेचा जा सकता है।

08:32 (IST) 8 Apr 2026

गोल्ड ईटीएफ क्या होता है?

गोल्ड ईटीएफ एक निवेश का साधन है जिसे शेयर मार्केट में ट्रेड किया जाता है। यह सोने की कीमत को ट्रैक करता है इसका मतलब है कि अगर मार्केट में सोने की कीमत बढ़ती है तो आपके ईटीएफ का भाव भी बढ़ेगा।