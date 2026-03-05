Gold/Silver Rate Today LIVE Updates: शादी-ब्याह के सीजन के बीच सोने-चांदी की कीमतों में हलचल बनी हुई है। बाजार में हर दिन भाव में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। गुरुवार को भी सोने और चांदी की कीमतों में तेजी आई।

हाजिर सोने की कीमत 0.8% बढ़कर 5,176.69 डॉलर प्रति औंस हो गई, जबकि अप्रैल डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोने के वायदा भाव में 1% की वृद्धि होकर 5,186.30 डॉलर हो गए। हाजिर चांदी की कीमत 1.2% बढ़कर 84.43 डॉलर प्रति औंस हो गई।

4 मार्च को MCX पर 2 अप्रैल 2026 कॉन्ट्रैक्ट वाला सोने का भाव 0.02% की तेजी के साथ 1,61,550 रुपये प्रति 10 ग्राम था। वही, चांदी का भाव 0.22% की तेजी के साथ 2,66,156 रुपये किलो था।

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें। सोने-चांदी में निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।

